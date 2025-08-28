Hexagonal por el campeonato de la Liga Ecuabet: los equipos hoy clasificados y las posibilidades del resto a falta de cuatro fechas 

En la fase inicial del campeonato hay en disputa 12 puntos.

Cuatro fechas le restan a la fase inicial del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, denominado comercialmente Liga Ecuabet, lo que significa 12 puntos en disputa. Hoy Independiente del Valle tiene asegurada su presencia en el hexagonal que peleará por el título nacional, gracias a que tiene 56 puntos y es el líder del torneo.

Con ese puntaje, en el hipotético escenario que los de Sangolquí no sumen más unidades en los cuatro partidos restantes solo podrían ser relegados al segundo puesto.

Para que eso ocurra, Barcelona SC, que ocupa la segunda casilla con 47 puntos (nueve menos que los Rayados del Valle), debería ganar los compromisos que le restan.

Dicha situación hipotética parece estar muy distante de la realidad futbolística si se mira a los rivales que deberán enfrentar cada uno.

A Independiente del Valle le queda un calendario bastante accesible ante tres equipos que están en zona de descenso: Técnico Universitario, Vinotinto y Mushuc Runa y un duelo contra el duodécimo de 16 equipos: Delfín.

Barcelona SC, por su parte, tiene que medirse de local en la fecha 27 (este fin de semana) con la Universidad Católica, equipo que es séptimo en la tabla con 39 puntos y está en la lucha por meterse al hexagonal del campeonato de la Liga Ecuabet.

Además, los canarios tienen que jugar de visita el Clásico del Astillero ante Emelec (noveno con 35 puntos), visitar al Deportivo Cuenca (cuarto en la tabla con 42 unidades) y cerrar de local contra Aucas (octavo con 38 puntos).

Es decir, los partidos restantes de los toreros son ante clubes con mejor ubicación.

Y para garantizar su permanencia en el hexagonal por el título, Barcelona SC debe sumar al menos cinco puntos más en el supuesto caso de que la Universidad Católica, hoy en séptimo puesto, gane los cuatro partidos que faltan.

Si eso pasara, los camaratas llegarían a un tope de 51 unidades, mientras que los amarillos ganando cinco puntos más en estos cuatro partidos pendientes por jugar harían 52.

La Chatoleí podría bajar a cualquiera de los equipos que hoy están entre la segunda y sexta casilla del hexagonal por el título si suma los 12 puntos en disputa y estas escuadras no superan el tope de 51 unidades a los que llegarían los delTrencito Azul.

De ahí que para evitar aquello, Liga de Quito, hoy tercero en la tabla con 44 puntos, debe sumar al menos ocho unidades; Deportivo Cuenca, cuarto con 42, tendría que conseguir 10; Libertad, quinto con 41, necesitaría 11 al igual que Orense, que tiene el mismo puntaje, pero 0 de gol diferencia y está en sexto lugar.

¿Qué panorama se le viene a la Católica?

Los dirigidos por el ecuatoriano Diego Martínez, de 38 años, tienen el siguiente calendario:

Fecha 27: Barcelona SC vs. Universidad Católica

Fecha 28: Universidad Católica vs. Delfín

Fecha 29: Liga de Quito vs. Universidad Católica

Fecha 30: Universidad Católica vs. Deportivo Cuenca

El conjunto camarata tiene tres rivales que están hoy en el hexagonal por el campeonato de la Liga Ecuabet: Barcelona SC, Liga de Quito y Deportivo Cuenca, lo que vuelve dificultosa pero no imposible su aspiración de meterse en el grupo privilegiado.

Sin embargo, la Chatoleí no es el único equipo que pudiese bajar de la cima a los conjuntos que ocupan desde la segunda hasta la sexta casilla, en caso de ganar todos los partidos restantes en la fase inicial y que estos otros combinados no sumen un solo punto más.

Aucas, actualmente octavo con 38 unidades, tiene un tope de 50; y Emelec, noveno con 35, tiene un techo de 47; El Nacional, décimo con 31, podría llegar a 43; y Macará, undécimo con 30, sumaría 42 puntos.

No obstante, el rendimiento de estas escuadras no ha sido del todo regular sumado a que habría que considerar los rivales que enfrentará cada uno. (D)

Confirmado.net-El Universo