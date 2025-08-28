Urgente!

August 28, 2025

China insta a Japón a acelerar la eliminación de armas químicas abandonadas 

  • agosto 28, 2025
  • 0
  • 191
  • 2 Min Read

BEIJING, El Ministerio de Defensa Nacional de China instó hoy jueves a Japón a acelerar la eliminación de las armas químicas que abandonaron en China ya reflexionar sobre su responsabilidad histórica.

El Ministerio de Defensa de China insta a Japón a retirar urgentemente las armas químicas abandonadas en su territorio y reconoce como un crimen contra la humanidad los actos de la Unidad 731 durante la invasión japonesa. Foto: Internet

El portavoz del ministerio, Zhang Xiaogang, hizo estos comentarios en una conferencia de prensa regular sobre la reciente divulgación de múltiples materiales históricos recientemente descubiertos que prueban aún más los crímenes cometidos por el ejército japonés durante su invasión de China, incluidas millas de páginas de documentos e imágenes relacionadas con la guerra bacteriológica llevadas a cabo por la notaria Unidad 731.

Los actos inhumanos de agresión y las atroces masacres cometidas por el militarismo japonés han provocado un desastre sin precedentes al pueblo de China ya otros países asiáticos, puntualizó el vocero.

Zhang destacó que la Unidad 731, en particular, llevó a cabo la terrible guerra bacteriológica contra el pueblo chino, que violó flagrantemente el derecho internacional y es un monstruoso crimen contra la humanidad. «Esta historia es una verdad irrefutable, innegable e indeleble», afirmó Zhang.

Con información de Xinhua

