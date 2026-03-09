Urgente!

Trump sobre el alto precio del petróleo: «Un precio muy bajo por la seguridad y la paz de EE.UU. y del mundo”
China reporta mejora continua en precios a puerta de fábrica en febrero
Los días que no se trabajan en Semana Santa
Seis muertos en nuevo ataque de EE.UU. en el Pacífico
March 10, 2026

El petróleo se dispara y las bolsas caen por guerra en Irán

  • marzo 9, 2026
  • 0
  • 2149
  • 2 Min Read

Minuto a minuto, los detalles de la guerra en Medio Oriente tras los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán.

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció que «está en marcha» una misión internacional para reabrir progresivamente el estrecho de Ormuz, por donde pasa un importante porcentaje del crudo y del gas mundial, así como de otros productos esenciales, y escoltar a los buques «tras la salida de la fase más caliente del conflicto» de Oriente Medio.

En una visita a Chipre, Macron también detalló que ocho fragatas, dos portahelicópteros anfibio y un portaviones de Francia se desplegarán en el Mediterráneo Oriental y, todo ello, permitirá «atraer y movilizar» a otros países europeos.

Respecto al estrecho de Ormuz, el presidente francés matizó que esa misión que debería llevarse a cabo con «países europeos y no europeos» se realizaría «una vez terminase la fase más crítica del conflicto», sin precisar más detalles.

«Preparamos esta misión con nuestro socios, de manera ordenada y tendrá un objetivo meramente pacífico de acompañamiento. Es algo esencial para nuestra economía y para la economía mundial», refirió Macron, hablando de «escoltar» varios tipos de embarcaciones para que «el gas y el petróleo» pueda transitar de nuevo por Ormuz.

Asimismo, Macron señaló que Francia aportará dos fragatas para asegurar «la libertad de navegación y la seguridad» en el Mediterráneo Oriental y en el Mar Rojo, dentro de la actual coalición internacional coordinada por Grecia. «Nuestra meta es, con una posición estrictamente defensiva, estar cerca de todos los países que son atacados por la respuesta de Irán, de asegurar nuestra credibilidad y de contribuir a la desescalada regional», agregó.

Macron se reunió con el presidente chipriota, Nikos Christodoulides, y el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, como parte de una visita centrada en apoyar a Chipre después de los recientes ataques con drones contra ese territorio, como parte de las represalias iraníes a la ofensiva de Israel y EE. UU. «Cuando atacan a Chipre, atacan a Europa», dijo sobre este país miembro de la UE. 

Confirmado.net – DW

Tags:

Anterior

Siguiente

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Empresas Mundo

Tacos ditched the naked chicken chalupa

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Titulares China

China sigue del lado de la “certidumbre”

El día de Año Nuevo de 2024, los presidentes de China

admin
enero 2, 2024
Opinión Titulares

Los cueros al sol… | Por Juan

¡Qué año! Todo se fue por el caño: la seguridad, el

admin
enero 2, 2024
Titulares Mundo

Medio planeta tendrá elecciones parlamentarias o presidenciales

Medio planeta está convocado a las urnas en 2024: habrá comicios

admin
enero 2, 2024
Ecuador Titulares

Gobierno de Ecuador anunciará en las próximas

El gobierno ecuatoriano ya tiene listas las preguntas de la nueva

admin
enero 2, 2024