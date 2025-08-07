Urgente!

El Nacional vs. Barcelona SC: así se jugará la fecha 24 de la Liga Ecuabet 
August 7, 2025

El Nacional vs. Barcelona SC: así se jugará la fecha 24 de la Liga Ecuabet 

  • agosto 7, 2025
La jornada se disputará entre el viernes 8 y lunes 11 de agosto en el marco de un feriado nacional.

La jornada 24 del campeonato ecuatoriano de fútbol, denominado comercialmente Liga Ecuabet, se jugará entre el viernes 8 y lunes 11 de agosto, en el marco de un feriado nacional por el Primer Grito de Independencia.

Delfín y Vinotinto empataron a 1 en la fecha 23 del torneo local. Foto: API

El Nacional, undécimo en la tabla con 25 puntos, recibe en su cancha a Barcelona SC, ubicado en la tercera casilla con 41 unidades. Los toreros están en la lucha por acortar diferencias con el puntero, Independiente del Valle (49), y seguir soñando con el título nacional en este año de su centenario.

Mientras, Emelec, el otro equipo del Astillero recibe en el estadio George Capwell Banco del Austro a Deportivo Cuenca.

El Bombillo ahora está en la novena casilla con 31 puntos a solo cuatro de diferencia del Expreso Austral, quinto en la tabla con 35 unidades.

Los azules mejoraron la racha y hoy se encuentran en el hexagonal que peleará por un boleto a la Copa Sudamericana del año venidero.

Independiente del Valle, puntero absoluto del torneo visitará al Manta que con 23 puntos está antepenúltimo en zona de cuadrangular de descenso.

De su lado, Liga de Quito, en segunda casilla con 43 unidades visita al Aucas, en sexto puesto con 35 puntos.

Así se jugará la fecha 24 de la Liga Ecuabet

Viernes 8 de agosto

  • Partido: Orense vs. Universidad Católica
  • Hora: 19:00

Sábado 9 de agosto

  • Partido: Mushuc Runa vs. Libertad
  • Hora: 14:00
  • Partido: Aucas vs. Liga de Quito
  • Hora: 16:30
  • Partido: Manta vs. Independiente del Valle
  • Hora: 19:00

Domingo 10 de agosto

  • Partido: Vinotinto vs. Técnico Universitario
  • Hora: 13:00
  • Partido: Macará vs. Delfín
  • Hora: 15:30
  • Partido: El Nacional vs. Barcelona SC
  • Hora: 18:00
  • Partido: Emelec vs. Deportivo Cuenca
  • Hora: 16:00. (D)

Confirmado.net-El Universo 

