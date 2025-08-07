El Nacional vs. Barcelona SC: así se jugará la fecha 24 de la Liga Ecuabet 

La jornada se disputará entre el viernes 8 y lunes 11 de agosto en el marco de un feriado nacional.

La jornada 24 del campeonato ecuatoriano de fútbol, denominado comercialmente Liga Ecuabet, se jugará entre el viernes 8 y lunes 11 de agosto, en el marco de un feriado nacional por el Primer Grito de Independencia.

Delfín y Vinotinto empataron a 1 en la fecha 23 del torneo local. Foto: API

El Nacional, undécimo en la tabla con 25 puntos, recibe en su cancha a Barcelona SC, ubicado en la tercera casilla con 41 unidades. Los toreros están en la lucha por acortar diferencias con el puntero, Independiente del Valle (49), y seguir soñando con el título nacional en este año de su centenario.

Mientras, Emelec, el otro equipo del Astillero recibe en el estadio George Capwell Banco del Austro a Deportivo Cuenca.

El Bombillo ahora está en la novena casilla con 31 puntos a solo cuatro de diferencia del Expreso Austral, quinto en la tabla con 35 unidades.

Los azules mejoraron la racha y hoy se encuentran en el hexagonal que peleará por un boleto a la Copa Sudamericana del año venidero.

Independiente del Valle, puntero absoluto del torneo visitará al Manta que con 23 puntos está antepenúltimo en zona de cuadrangular de descenso.

De su lado, Liga de Quito, en segunda casilla con 43 unidades visita al Aucas, en sexto puesto con 35 puntos.

Así se jugará la fecha 24 de la Liga Ecuabet

Viernes 8 de agosto

Partido: Orense vs. Universidad Católica

Hora: 19:00

Sábado 9 de agosto

Partido: Mushuc Runa vs. Libertad

Hora: 14:00

Partido: Aucas vs. Liga de Quito

Hora: 16:30

Partido: Manta vs. Independiente del Valle

Hora: 19:00

Domingo 10 de agosto

Partido: Vinotinto vs. Técnico Universitario

Hora: 13:00

Partido: Macará vs. Delfín

Hora: 15:30

Partido: El Nacional vs. Barcelona SC

Hora: 18:00

Partido: Emelec vs. Deportivo Cuenca

Hora: 16:00. (D)

Confirmado.net-El Universo