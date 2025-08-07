Urgente!

Universidad e instituto de investigación chinos firman acuerdo para construir futuro hospital espacial 

  • agosto 7, 2025
BEIJING, La Universidad de Tecnología Avanzada de Shenzhen y el Centro de Ingeniería de Microsatélites de Shanghai firmaron recientemente un acuerdo de cooperación para establecer conjuntamente un hospital espacial en el futuro.

Este proyecto tiene como objetivo mejorar la salud de los astronautas y ampliar las capacidades de monitoreo médico y soporte vital en órbita, informó en su edición de ayer miércoles el Diario de Ciencias de China.

El futuro hospital espacial logrará avances en campos como la aeronáutica, la medicina y la biología, y llevará a cabo investigaciones de vanguardia en soporte vital a la salud en el espacio.

También preparará estudios sobre viajes espaciales para no astronautas, exploración interestelar y otras necesidades de soporte médico en el espacio.

Según el acuerdo, ambas partes colaborarán y aprovecharán sus fortalezas únicas en dispositivos médicos, biofarmacéuticos, tecnologías médicas innovadoras y ciencia aeroespacial para establecer el hospital.

Ambas instituciones cooperarán en la validación de equipos médicos espaciales avanzados, el desarrollo de tecnologías y fármacos médicos innovadores, y la investigación de sistemas de soporte vital.

La asociación también se centrará en el desarrollo de tecnologías clave, experimentos y pruebas para un hospital en el espacio profundo y la migración interestelar.

La Universidad de Tecnología Avanzada de Shenzhen fue establecida por el Gobierno municipal de Shenzhen y cuenta con el apoyo del Instituto de Tecnología Avanzada de Shenzhen, dependiente de la Academia de Ciencias de China.

El Centro de Ingeniería de Microsatélites de Shanghai fue creado conjuntamente por la Academia de Ciencias de China y el Gobierno municipal de Shanghai.

Con información de Xinhua

