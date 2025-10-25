El «misterioso robo» del Picasso que terminó en un simple olvido

El cuadro ‘Naturaleza muerta con guitarra’ de Pablo Picasso, desaparecido desde el 3 de octubre y ya recuperado, ni siquiera salió del inmueble en Madrid desde donde iba a ser cargado para una exposición. Sin más especulaciones, se trató de una confusión: a los transportistas se les olvidó en el portal y una vecina lo subió a su casa pensado que era el paquete de un pedido.

Fuentes próximas a la investigación relataron a la agencia EFE la desconcertante historia del supuesto robo de un pequeño cuadro del universal pintor español, asegurado en 600.000 euros y que iba a formar parte de la exposición ‘Bodegón. La eternidad de lo inerte’, que el centro cultural CajaGranada, en el sur de España, inauguró el día 6 de octubre.

Notaron entonces su ausencia cuando los operarios de CajaGranada desembalaron los otros 56 cuadros empaquetados para montar la muestra.

Una empresa de transportes tenía que recogerlo en un inmueble particular de Madrid, junto con otras obras de arte, y trasladarlas todas a un almacén, desde donde partirían al día siguiente hacia Granada.

Un simple olvido

‘Naturaleza muerta con guitarra’ quedó olvidado en el portal. Y solo. Pero por poco tiempo, porque una vecina del inmueble vio el paquete y pensando que sería algún pedido, se lo subió a casa.

Pero la mujer no lo abrió y lo dejó arrinconado en la vivienda. Pasaron los días y el ‘picasso’ seguía en el olvido.

