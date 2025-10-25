Urgente!

Encuesta: amplio rechazo en Alemania a sorteo para hacer servicio militar
El «misterioso robo» del Picasso que terminó en un simple olvido
Día de Conmemoración de la Recuperación de Taiwan es poderosa medida para salvaguardar hechos históricos y gloria nacional, afirma parte continental
La estadounidense Serena Williams añade el Princesa de Asturias de los Deportes a su «palmarés incuestionable»
October 25, 2025

Encuesta: amplio rechazo en Alemania a sorteo para hacer servicio militar

  • octubre 25, 2025
  • 0
  • 70
  • 2 Min Read

La idea de efectuar un sorteo para seleccionar a los reclutas para el servicio militar no es bien recibida por la gran mayoría de la población, indica un sondeo dado a conocer hoy.

En el barómetro político de la cadena televisiva pública ZDF, el 84 % de los encuestados rechazó la propuesta, mientras que solo el 14 % la consideró adecuada. 

ARCHIVO – Soldados en el cuartel Hauptfeldwebel-Lagenstein en Baja Sajonia, en el centro-norte de Alemania. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

El rechazo es elevado entre los simpatizantes de todos los partidos, desde el 78 % de los votantes de las conservadoras CDU/CSU hasta el 91 % de los votantes de La Izquierda.

En el nuevo proyecto de ley del servicio militar, que entrará en vigor a principios de 2026, el Gobierno federal apuesta inicialmente por el voluntariado. 

Sin embargo, políticos expertos del bloque conservador y del socio menor de gobierno, el Partido Socialdemócrata (SPD), propusieron seleccionar a los jóvenes mediante un sorteo para el examen médico y, si fuera necesario, también mediante selección aleatoria para el servicio obligatorio, en caso de que el número de voluntarios siguiera siendo demasiado bajo. 

La coalición liderada por el canciller Friedrich Merz aún no ha adoptado una postura definitiva al respecto.

El servicio militar obligatorio está suspendido en Alemania desde 2011. En el barómetro político del ZDF, el 19 % de los 1.272 encuestados se muestra a favor de su reactivación para los hombres, y hasta el 50 % para hombres y mujeres. Por el contrario, el 29 % se opone a la reintroducción del servicio militar obligatorio.

Con información de AGENCIA DPA

Tags:

Anterior

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Empresas Mundo

Tacos ditched the naked chicken chalupa

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Mundo Titulares

Medio planeta tendrá elecciones parlamentarias o presidenciales

Medio planeta está convocado a las urnas en 2024: habrá comicios

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

La cifra de palestinos muertos en Gaza

Israel continúa los ataques sobre Gaza mientras reajusta el despliegue de

admin
enero 2, 2024
Titulares Mundo

Al menos cinco muertos tras colisionar dos

Evacuados con éxito cerca de 400 pasajeros a bordo de un

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

Justicia argentina tratará denuncia contra decreto de

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la justicia argentina

admin
enero 2, 2024