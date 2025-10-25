Encuesta: amplio rechazo en Alemania a sorteo para hacer servicio militar

La idea de efectuar un sorteo para seleccionar a los reclutas para el servicio militar no es bien recibida por la gran mayoría de la población, indica un sondeo dado a conocer hoy.

En el barómetro político de la cadena televisiva pública ZDF, el 84 % de los encuestados rechazó la propuesta, mientras que solo el 14 % la consideró adecuada.

ARCHIVO – Soldados en el cuartel Hauptfeldwebel-Lagenstein en Baja Sajonia, en el centro-norte de Alemania. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

El rechazo es elevado entre los simpatizantes de todos los partidos, desde el 78 % de los votantes de las conservadoras CDU/CSU hasta el 91 % de los votantes de La Izquierda.

En el nuevo proyecto de ley del servicio militar, que entrará en vigor a principios de 2026, el Gobierno federal apuesta inicialmente por el voluntariado.

Sin embargo, políticos expertos del bloque conservador y del socio menor de gobierno, el Partido Socialdemócrata (SPD), propusieron seleccionar a los jóvenes mediante un sorteo para el examen médico y, si fuera necesario, también mediante selección aleatoria para el servicio obligatorio, en caso de que el número de voluntarios siguiera siendo demasiado bajo.

La coalición liderada por el canciller Friedrich Merz aún no ha adoptado una postura definitiva al respecto.

El servicio militar obligatorio está suspendido en Alemania desde 2011. En el barómetro político del ZDF, el 19 % de los 1.272 encuestados se muestra a favor de su reactivación para los hombres, y hasta el 50 % para hombres y mujeres. Por el contrario, el 29 % se opone a la reintroducción del servicio militar obligatorio.

Con información de AGENCIA DPA