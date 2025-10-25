Concluye sesión plenaria del PCCh y se aprueba propuesta para XV Plan Quinquenal de China

El XX Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) celebró su cuarta sesión plenaria en Beijing desde el lunes hasta el jueves.

Los participantes en la sesión examinaron y aprobaron la Propuesta del Comité Central del PCCh para la elaboración del XV Plan Quinquenal de desarrollo económico y social, de acuerdo con un comunicado de la sesión .

El Buró Político del Comité Central del PCCh presidió la reunión. Xi Jinping, secretario general del Comité Central del PCCh, pronunció importantes discursos, señala el comunicado.

Los participantes escucharon y discutieron un informe presentado por Xi sobre el trabajo del Buró Político.

Asimismo, Xi ofreció comentarios explicativos sobre el proyecto de la propuesta.

En la sesión, el Comité Central del PCCh ratificó por completo la labor desarrollada por el Buró Político desde la tercera sesión plenaria del XX Comité Central del PCCh.

China se encamina actualmente hacia el cumplimiento de los principales objetivos y tareas del XIV Plan Quinquenal, según puntualiza el comunicado.

Los participantes en la sesión valoraron muy positivamente los éxitos trascendentales del desarrollo de China obtenidos durante el período del XIV Plan Quinquenal (2021-2025), que ha marcado una etapa excepcional y extraordinaria en el desarrollo del país.

El período del XV Plan Quinquenal (2026-2030) será crucial a medida que el país trabaja para sentar bases sólidas y desatar todas las fuerzas para la materialización básica de la modernización socialista para 2035, y, por lo tanto, servirá como un vínculo clave entre el pasado y el futuro, de acuerdo con el texto.

Actualmente, el desarrollo de China se encuentra en un período de coexistencia de oportunidades estratégicas y riesgos y desafíos, mientras aumentan las incertidumbres y los factores imprevistos.

«Todo el Partido ha de entender a fondo el significado decisivo de las ‘dos determinaciones’ (la de la posición del camarada Xi Jinping como núcleo en el Comité Central y en todo el Partido, y la de la posición rectora del pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con peculiaridades chinas en la nueva era)», indica el comunicado.

En la sesión, el Comité Central del PCCh estableció los siguientes principios para el desarrollo económico y social del XV Plan Quinquenal: perseverancia en el liderazgo integral del Partido, perseverancia en la primacía del pueblo, perseverancia en el desarrollo de alta calidad, perseverancia en la profundización integral de la reforma, perseverancia en la combinación de mercado eficaz y Gobierno emprendedor, y perseverancia en la coordinación del desarrollo y la seguridad.

El Comité Central del PCCh también planteó los siguientes principales objetivos para el período del XV Plan Quinquenal: Avances significativos en el desarrollo de alta calidad, mejoras sustanciales en la autosuficiencia y la fortaleza científica y tecnológica, nuevos avances innovadores en la profundización integral de la reforma, notables avances culturales y éticos en toda la sociedad, mejora continua en la calidad de vida del pueblo, nuevos e importantes progresos en la iniciativa China Hermosa, y fortalecimiento del escudo de seguridad nacional.

China necesita estructurar un sistema industrial moderno, así como consolidar y robustecer los cimientos de la economía real, precisa el documento.

El país debe alcanzar una mayor autosuficiencia y fortaleza en ciencia y tecnología y conducir el desarrollo de las nuevas fuerzas productivas de calidad.

Mientras tanto, es necesario construir un poderoso mercado nacional y estructurar con mayor celeridad una nueva configuración del desarrollo, añade el texto.

China ha de desarrollar de manera acelerada una economía de mercado socialista de alto nivel e incrementar la fuerza motriz del desarrollo de alta calidad.

El país debe promover la apertura de alto nivel y crear nuevos horizontes para la cooperación de beneficio mutuo.

Es imprescindible acelerar la modernización agrícola y rural, y promover de manera sólida la revitalización integral rural.

China debe optimizar la distribución económica regional e impulsar el desarrollo coordinado interregional, de acuerdo con el texto.

Además, es necesario inspirar la creatividad cultural de toda la nación y llevar la cultura socialista a su florecimiento y desarrollo.

China debe garantizar y mejorar más afanosamente las condiciones de vida del pueblo y promover la prosperidad común para todos, agrega el documento.

El país necesita agilizar la transición ecológica integral en todos los ámbitos en un esfuerzo para construir una China Hermosa.

También se destaca la importancia de promover la modernización del sistema y las capacidades de la seguridad nacional para llevar la iniciativa China Pacífica a un nivel superior.

China debe trabajar para alcanzar los objetivos del centenario del Ejército Popular de Liberación según lo previsto y modernizar la defensa nacional y las fuerzas armadas, según especifica en el comunicado.

Todo el Partido y el pueblo de todas las etnias del país deben unirse en la lucha para cumplir el XV Plan Quinquenal.

Estudiar e implementar los principios rectores de esta sesión plenaria representa una tarea política importante para todo el Partido y la nación, tanto en la actualidad como en el período venidero.

«Para conducir bien el país, lo primero que debemos hacer es conducir bien el Partido; solo un Partido pujante puede fortalecer nuestro país», resalta el documento.

En la sesión se decidió incorporar a Zhang Shengmin como vicepresidente de la Comisión Militar Central (CMC) del PCCh, de acuerdo con el comunicado.

Igualmente, se decidió, de conformidad con los Estatutos del Partido, que los puestos vacantes en el Comité Central serán ocupados por los suplentes Yu Huiwen, Ma Hancheng, Wang Jian, Wang Xi, Wang Yonghong, Wang Tingkai, Wang Xinwei, Wei Tao, Deng Yiwu, Deng Xiuming y Lu Hong.

En la reunión, fue debatido y aprobado el informe de inspección de la Comisión Central de Control Disciplinario del PCCh sobre las graves violaciones de la disciplina del Partido y las leyes estatales cometidas por Tang Renjian, Jin Xiangjun, Li Shisong, Yang Fasen y Zhu Zhisong.

En la cita también fue debatido y aprobado el informe de inspección de la CMC del PCCh sobre las graves violaciones de la disciplina del Partido y las leyes estatales que involucran a He Weidong, Miao Hua, He Hongjun, Wang Xiubin, Lin Xiangyang, Qin Shutong, Yuan Huazhi, Wang Chunning y Zhang Fengzhong.

En la sesión se confirmó la decisión previa del Buró Político de expulsar del Partido a He Weidong, Miao Hua, Tang Renjian, Jin Xiangjun, He Hongjun, Wang Xiubin, Lin Xiangyang, Qin Shutong, Yuan Huazhi, Wang Chunning, Li Shisong, Yang Fasen, Zhu Zhisong y Zhang Fengzhong.

Durante la cita se hizo un llamamiento a todo el Partido, a todo el ejército y al pueblo chino de todas las etnias para que se unan más estrechamente en torno al Comité Central del Partido, con Xi como núcleo, trabajen juntos con ahínco por el objetivo de materializar básicamente la modernización socialista, y sigan impulsando la construcción de un gran país y la revitalización nacional en todos los frentes mediante la modernización china.

