Ocho muertos y cinco heridos deja ataque armado en el noroccidente de Ecuador

Al menos ocho personas fueron asesinadas este sábado y otras dos resultaron heridas en un ataque armado en la provincia de Manabí, en el noroccidente del país.

«El saldo oficial es de ocho personas fallecidas y cinco heridas», señaló el medio local El Diario Ec.

Según la página digital de ese medio, hombres armados dispararon contra personas que se encontraban al interior de un domicilio donde jugaban naipes; posteriormente huyeron y dejaron abandonado un vehículo gris.

«El móvil (del crimen) todavía no lo tenemos claro», señaló un agente policial sin identificar.

El viernes, en la provincia de Santo Domingo fueron asesinadas cinco personas que se encontraban en un billar.

Ecuador registró 6.797 muertes violentas en lo que va de año, de acuerdo con el Portal de Datos Abiertos del Ministerio del Interior.

La cifra, con corte al 30 de septiembre pasado, representa un aumento del 36,34 por ciento respecto al mismo periodo de 2024, pese a constantes estados de excepción establecidos en el país por el Gobierno.

Se estima que, de continuar la tendencia, este podría alcanzar la cifra de 9.000 muertes violentas, con lo cual se convertiría en el peor año para el país de su historia reciente luego de 2023, que registró 8.248 muertes.

