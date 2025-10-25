Día de Conmemoración de la Recuperación de Taiwan es poderosa medida para salvaguardar hechos históricos y gloria nacional, afirma parte continental

Un portavoz de la parte continental china dijo que la decisión del órgano legislativo nacional de establecer el Día de la Conmemoración de la Recuperación de Taiwan es una medida poderosa para salvaguardar los hechos históricos y la gloria nacional de la recuperación de Taiwan y su regreso a la patria.

Chen Binhua, portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwan del Consejo de Estado, dijo que esta solemne decisión «encarna la expectativa compartida y la voluntad colectiva de todo el pueblo chino, incluidos los compatriotas en Taiwan».

El 25 de octubre ha sido designado como el Día de la Conmemoración de la Recuperación de Taiwan y se organizarán actividades conmemorativas de diversas formas ese día, de acuerdo con la decisión adoptada en la sesión de cinco días del Comité Permanente de la XIV Asamblea Popular Nacional (APN), que se inauguró este viernes.

Chen señaló que en 1945, el pueblo chino logró una gran victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y en la Guerra Mundial Antifascista. El 25 de octubre de ese año, se celebró en Taipei la ceremonia de aceptación de la rendición de Japón en la provincia de Taiwan, el teatro de guerra de China de las potencias aliadas. A partir de ese momento, Taiwan y las islas Penghu volvieron a la jurisdicción soberana de China.

La recuperación de Taiwan es un resultado importante de la Guerra de Resistencia y una prueba contundente de la recuperación de la soberanía del Gobierno chino sobre Taiwan. También es un elemento importante del hecho histórico y de la cadena legal de que Taiwan es parte integral de China, así como una memoria nacional compartida por todos los chinos, señaló Chen.

El establecimiento del día conmemorativo inspirará al pueblo chino a tener en cuenta la historia, impulsar los legados patrióticos y el espíritu nacional forjados en la Guerra de Resistencia y oponerse más resueltamente a las actividades separatistas destinadas a buscar la «independencia de Taiwan» y a la interferencia externa, añadió Chen.

Chen también subrayó los esfuerzos adicionales para realizar diversas actividades conmemorativas y llevar a cabo campañas de educación patriótica pertinentes, así como los esfuerzos para unir a los compatriotas en Taiwan para impulsar la causa de la reunificación y la revitalización nacionales.

Con información de la AGENCIA XINHUA