El Gobierno argentino de Javier Milei es un «ensayo del imperio», asegura Evo Morales

- Advertisement Article Top Ad -

El presidente de Argentina, Javier Milei, de tendencia política de derecha radical, es un «ensayo del imperio» de Estados Unidos en Latinoamérica, donde busca recuperar el mayor control perdido, analizó el expresidente boliviano Evo Morales (2006-2019), en entrevista exclusiva con la Agencia Sputnik.

«Yo creo que Milei debe ser como un globo de ensayo para América Latina (…) Lo primero que hizo es quitar todas las subvenciones, cómo se ha disparado (el precio de la electricidad); algunas familias ahora están viviendo con mecheros (lámparas con queroseno) y no con luz porque no pueden pagar la energía. Entonces, esta política de Milei es un ensayo del imperio, del capitalismo», opinó el exmandatario.

Milei llegó a la Presidencia argentina el 10 de diciembre de 2023, con propuestas económicas radicales para reducir el Estado y aplicar un fuerte ajuste fiscal.

«Lejos de ser la causa de nuestros problemas, el capitalismo de libre empresa es la única herramienta para terminar con la pobreza y la indigencia», dijo Milei en uno de sus primeros discursos públicos en el extranjero, en el Foro Económico Mundial de Davos, el 17 de enero.

- Advertisment Article Inline Ad -

En la actualidad, el Congreso argentino debate normas que suponen la desregulación total de la economía, e incluye la privatización de varias empresas estatales.

«Los argentinos con sus propias manos van a hacer justicia. Dudo que Milei aguante toda la gestión, grave está la situación económica», afirmó Morales.

Consultado sobre si hay posibilidad de que el Gobierno de Milei reclame ante el Reino Unido su soberanía sobre las Islas Malvinas, respondió contundente: «Creo que prometió devolver Malvinas, solo está buscando inversionistas de Inglaterra en su país, no solamente que Malvinas sea colonia de Inglaterra, sino toda Argentina. No vamos a recuperar Malvinas, imposible. ¿Cómo nos van a dar Malvinas? Está engañando al pueblo argentino, no va haber Malvinas para Argentina con Milei».

El exmandatario boliviano también recordó que Milei en el inicio de su gestión redujo de 22 a 9 los ministerios de gobierno, eliminó ayudas sociales para la población con menos recursos y busca privatizar empresas estatales.

Con información de Agencia Sputnik