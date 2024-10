El “delito” de periodismo… Por Juan Cárdenas 

“Estoy libre porque me declaré culpable de periodismo”, fue la frase lapidaria de Julián Assange, al comparecer al Consejo Parlamentario de Europa, donde le declararon “preso y perseguido político” durante el calvario que soportó con valentía y estoicismo, ante la brutal reacción del imperio, a causa de las revelaciones en sus investigaciones publicadas por WikiLeaks. Con esta ocasión el mundo civilizado celebró el abrazo del emblemático periodista con el presidente Correa, quien en acto que nos honra, le concedió el asilo político que el traidor mancilló permitiendo que la Scotland Yard viole nuestra soberanía y lo arrastre para encerrarle en una celda de máxima seguridad, hasta que le llegue la pena de muerte o por lo menos cadena perpetua, para que nadie se atreva a investigar ni menos denunciar las atrocidades de los violentos invasores. Este nefasto episodio nos recuerda el secuestro del asilado político Jorge Glas de la sede diplomática de México, para confinarle como trofeo de los odiadores. Por lo de Julián, pedimos perdón al mundo por esa “alta traición a la Patria” consumada por INAPapers, quien ocupa el lugar más fétido en el basural del olvido; en tanto que el Mashi Rafael fue enaltecido una vez más en la tribuna mundial. Agüita de valeriana para los florindos…

Asistimos a un nuevo distractor para amortiguar el terrible efecto de los apagones. Alega el heredero, quien festejó por todo lo alto en enero con el grito de “no más apagones”, inclusive felicitando a los mismos legisladores que ahora pendejea, que necesita una reforma legal para cambiar el límite disqué impuesto por los correístas, para inversiones privadas en el sector eléctrico, incrementándolo de 10 a 100 megavatios. ¿Y porqué no lo vetó? Es que la tal limitación no existe, pues contrató sin reparos la barcaza para100 megavatios. Puro cuento. Como lo de la base de Manta, que los gringos no han pensado instalar en éste su patio trasero, pues con los acuerdos de sometimiento y entrega de soberanía, les basta. Es la agenda del presidente-candidato en campaña, que incluye la resolución judicial y el criterio del Procurador que, para no contrariarle, aunque sea con sumario administrativo contra ley, le dan gusto en todo, para que la Vice no quede ni un segundo, encargada del poder.

No se les entiende: declaran el enésimo estado de excepción porque afirman que hay incremento de hostilidades, cometimiento de delitos y presencia de grupos armados; pero la ministra del Interior alega que están bajando las cifras de la violencia. Pónganse de acuerdo y controlen la incontinencia verbal del otro ministro que vaticina el calentamiento de calles, sin otro argumento que la desesperación oficial por la caída en las encuestas. Es que los apagones, el creciente desempleo, la violencia que no cede y para rematar, las cifras del BCE que anuncia para este año un decrecimiento económico de menos el 2.2%, no se soluciona con un nuevo crédito inorgánico del FMI porque sólo le interesa cobrar la deuda “entucada” no al 2%, sino al 7%. Se ufanan de una RMI de 8 mil millones, pero el Fondo impone que se destine al servicio de la deuda, para asegurar los intereses de las élites tenedoras de papeles.

La dama viuda del asesinado Villavicencio está de candidata a Asambleísta; pero va por Democracia Sí y no por Construye del extinto. Dice que no puede estar con las personas que para ella son sospechosos del crimen de Fernando. ¿Entendieron? Yo sí…

Artículo firmado por Juan Cárdenas