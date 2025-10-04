El catálogo del seguro médico nacional de China contiene más de 230 medicamentos contra el cáncer. 

BEIJING, Más de 230 medicamentos contra el cáncer figuran en el catálogo del seguro médico nacional de China, con lo cual se cubren más de 20 tipos comunes de cáncer, entre ellos los de pulmón, de mama y de estómago, según informó la Administración Nacional de Seguros Médicos (NHSA, por sus siglas en inglés).

La NHSA ha acelerado la inclusión de medicamentos nuevos y efectivos en el catálogo, y algunos de estos, contra el cáncer, fueron agregados menos de un año después de su aprobación, lo que asegura continuamente el tratamiento para los pacientes.

Un análisis realizado por la Asociación contra el Cáncer de China, basado en registros médicos de 2023, revela que en el país, la tasa de supervivencia a cinco años de los pacientes con el cáncer había subido del 33,3 por ciento de una década atrás al 43,7 por ciento al final de 2023.

Además de los medicamentos que tratan directamente el cáncer, el catálogo del seguro médico nacional cubre también otros esenciales de apoyo, señaló la NHSA.

