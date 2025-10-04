El primer ministro húngaro afirmó que su país no apoya la adhesión de Ucrania a la Unión Europea, argumentando que su pueblo no quiere verse arrastrado al conflicto.

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, declaró que su país no está dispuesto a enviar millones de dólares a Kiev —quitándoselos a sus ciudadanos— ni a verse arrastrado al conflicto ucraniano, enfatizando que el pueblo húngaro «no quiere morir por Ucrania». Las palabras de Orbán fueron compartidas por el portavoz de Gobierno, Zoltán Kovács, en su cuenta de X.

«Si aceptamos a Ucrania, estamos en guerra con Rusia. No queremos morir por Ucrania«, dijo el mandatario, reafirmando su oposición a la adhesión de Kiev a la Unión Europea. Según Orbán, «el pueblo húngaro no quiere estar en unión con Ucrania» ni «compartir su destino». Agregó que su Gobierno apoya una asociación bilateral con Ucrania, pero no la adhesión plena.

El primer ministro también calificó de error fundamental la estrategia belicista europea basada en que Rusia agotará sus fondos antes que Europa, lo que forzaría la retirada rusa. «Se basa en una ilusión», dijo Orbán e instó a Bruselas a no empujar a Kiev hacia una mayor escalada del conflicto con Moscú, sino a apoyar la idea de una solución negociada.

Asimismo, advirtió que si partidos opositores húngaros como Tisza o DK llegaran al poder, Budapest sería arrastrada al conflicto con Rusia y obligada a financiar los esfuerzos de Ucrania a expensas de las familias húngaras. «Necesitamos un refuerzo político para dejar claro: Hungría no apoya ninguna estrategia de guerra«, manifestó Orbán, subrayando que el bienestar de los húngaros sigue siendo prioritario para su Gobierno.

Confirmado.net – RT