El caso de Nancy Guthrie engancha a la opinión pública de Estados Unidos tres semanas después de su desaparición

La policía trabaja con la hipótesis de un secuestro de la madre de una estrella de la televisión estadounidense. La errática investigación y la irrupción de Trump alimentan el morbo sobre el suceso.

No hay espacio televisivo en Estados Unidos que no hable de la desaparición de Nancy Guthrie en Tucson (Arizona), la madre de 84 años de Savannah Guhtrie, una de las periodistas estrella de la cadena de televisión NBC.

Los principales informativos de Fox News llevan una semana abriendo con su desaparición. Los grandes medios estadounidenses están realizando un enorme despliegue y dedican destacados espacios para contar cualquier pequeña novedad de un caso que estalló el pasado 31 de enero. Ese día los hijos de Nancy Guthrie denunciaron su desaparición cuando no acudió a una cita con una amiga para ver un servicio religioso por televisión. Hasta la CNN ha entrado de lleno en un suceso que mantiene en vilo a Estados Unidos, un país donde se registran más de 100.000 desapariciones al año, según el Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas (NamUs). Otras fuentes públicas, como el Centro Nacional de Información del Crimen, elevan el número de desaparecidos hasta los 600.000, aunque reconocen que se resuelven un porcentaje muy elevado de los casos.

El caso de Guthrie tiene todos los ingredientes para convertirse en uno de esos episodios morbosos que atrapan a los espectadores. El supuesto secuestro de una mujer de 84 años, que es madre de una estrella de la televisión. Una familia compungida que publica videos pidiendo clemencia a los presuntos secuestradores, un sherriff perdido en la investigación, junto a un enjambre de podcasters e influencers que merodean alrededor de la casa de la víctima para alimentar el espectáculo.

Pero hay más. Nancy Guthrie tiene un delicado estado de salud. Necesita medicación diaria, usa audífono y lleva un marcapasos que dejó de emitir señal. Algunos medios locales y digitales aseguran que han recibido notas de rescate, aunque el plazo para pagar ya habría caducado. El portal sensacionalista TMZ asegura que ha recibido hasta cuatro notas ofreciendo detalles de la desaparición a cambio de bitcoin, la última este lunes. La policía se toma con prudencia estas informaciones.

El sheriff del Condado de Pima, Chris Nanos, parece llevar una investigación errática en la investigación conjunta con el FBI. Durante los primeros días ofreció ruedas de prensa donde reveló algunas cuestiones del caso, la contaminación del lugar del crimen, el registro de la casa de la víctima donde se hallaron restos de sangre.

Un video grabado por la cámara del timbre de la casa de Nancy Guthrie se filtró a las dos semanas. En el mismo se observa a un hombre armado, oculto bajo un pasamontañas, con guantes de latex y una mochila voluminosa mientras se acerca a la casa en plena noche. La policía ha podido determinar la altura del hombre por el tamaño de los ladrillos de la casa y su talla de pie por el de las baldosas de la entrada donde llegó.

