Utel Ecuador: ¿cómo su modelo se adapta al contexto de cada estudiante?

Las clases 100% virtuales, en modalidad asincrónica, facilitan el aprendizaje de los estudiantes desde cualquier lugar y en cualquier momento del día.

Si quieres estudiar un pregrado virtual, seguramente es porque has escuchado que tienen un modelo flexible de aprendizaje que se adapta a la vida de los estudiantes.

Pero, ¿cómo logra un modelo educativo ser lo suficientemente flexible para encajar en el contexto de miles de estudiantes con realidades tan distintas? Eso es lo que te explicamos en este artículo.

Diferente estilo de vida, pero una misma meta

Para entender los modelos educativos en línea, primero debemos considerar a quiénes van dirigidos: personas que no tienen tiempo disponible para acudir a clases presenciales o que ni siquiera cuentan con un campus universitario cerca.

Los programas de pregrado virtuales están diseñados para perfiles como:

Profesionales que buscan crecer: Personas que tienen un empleo a tiempo completo y que necesitan un título o una maestría para ascender, pero no pueden dejar su trabajo para ir a un aula.

Personas que tienen un empleo a tiempo completo y que necesitan un título o una maestría para ascender, pero no pueden dejar su trabajo para ir a un aula. Padres y madres de familia: Mujeres y hombres que gestionan el hogar y el cuidado de sus hijos, y que muchas veces solo encuentran espacios de silencio y concentración durante la noche o las madrugadas.

Mujeres y hombres que gestionan el hogar y el cuidado de sus hijos, y que muchas veces solo encuentran espacios de silencio y concentración durante la noche o las madrugadas. Habitantes de zonas rurales o periféricas: Estudiantes en provincias como Pastaza o Galápagos, donde la oferta académica presencial es limitada y el costo de mudarse a una ciudad principal es prohibitivo.

Estudiantes en provincias como Pastaza o Galápagos, donde la oferta académica presencial es limitada y el costo de mudarse a una ciudad principal es prohibitivo. Emprendedores: Jóvenes que están levantando su propio negocio y cuyos horarios son impredecibles y dependen de la demanda de sus clientes, pero quieren cursar una carrera desde donde están.

Todos ellos coinciden en algo: quieren estudiar, pero necesitan hacerlo sin descuidar lo que ya han construido. Para ellos están pensados los modelos como el de la Universidad Tecnológica Latinoamericana en Línea.

Características de flexibilidad y accesibilidad

1. Clases 100% en línea y siempre disponibles

La característica que más destaca es la virtualidad total, ya que el aula es una plataforma digital robusta, disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Esto elimina los gastos de transporte, alimentación fuera de casa y, sobre todo, el tiempo perdido en el tráfico de las horas pico.

Para un estudiante en Ecuador, esto significa que puede recibir una clase de alta calidad mientras desayuna en su casa, en provincia, o durante su hora de almuerzo en una oficina en Quito.

De esa forma, la educación profesional deja de ser un destino al que hay que “llegar” y se vuelve una herramienta que está disponible a cualquier hora, desde un dispositivo móvil o una computadora.

2. Horarios flexibles y sesiones en vivo opcionales

Uno de los mayores limitantes de la educación virtual puede ser la rigidez de las videoconferencias. Sin embargo, la Universidad Tecnológica Latinoamericana en Línea ofrece la opción de tomar las clases “en vivo”, pero quedan grabadas para quienes no pudieron conectarse.

Eso quiere decir que los estudiantes que pueden entrar a la transmisión disfrutan de la interacción en tiempo real, pero si no pueden hacerlo, el contenido los espera en la plataforma para ser consultado cuando mejor les convenga.

Gracias a esa modalidad asincrónica, cualquier momento del día puede ser aprovechado para el aprendizaje.

3. Elección de la carga académica

El modelo de universidad flexible también entiende que hay meses donde la vida es más tranquila y otros donde el trabajo o los compromisos personales exigen más atención.

Por lo tanto, se permite a los estudiantes elegir su carga académica:

Si una persona siente que tiene el tiempo y la energía para acelerar su carrera, puede inscribir más materias.

Si, por el contrario, atraviesa una etapa de alta demanda laboral, puede reducir la carga para no saturarse y, lo más importante, para no abandonar sus metas.

Además, esa personalización tiene un impacto positivo al minimizar la deserción escolar, ya que el programa se ajusta al ritmo y las posibilidades de cada estudiante.

4. Un modelo de evaluación que valora el esfuerzo real

La evaluación en la Universidad Tecnológica Latinoamericana en Línea también es flexible. Por ello, los estudiantes pueden elegir entre diferentes métodos de evaluación, como exámenes tradicionales, trabajos prácticos o la resolución de casos de estudio.

Esto, a largo plazo, también es útil en el entorno laboral, donde se valora la aplicación práctica de los conocimientos.

Por ejemplo, un estudiante de Administración puede demostrar lo aprendido aplicando un plan de mejora en su propio emprendimiento o lugar de trabajo, al tiempo que convierte la tarea académica en un beneficio laboral inmediato.

5. Acompañamiento humano en un entorno digital

A pesar de ser un modelo 100% en línea, el programa está pensado para no dejar al estudiante solo frente a la pantalla. Es por eso que existe la figura del tutor de acompañamiento.

Este profesional se encarga de apoyar a los estudiantes en problemáticas que se les presentan y también los guía en aspectos administrativos, motivacionales y de organización del tiempo.

Por ello, funcionan como un aliciente para los estudiantes que a veces pueden sentirse abrumados por la tecnología o cuando se enfrentan con problemáticas u obstáculos personales que afectan su ritmo de estudio.

Una universidad a la medida

Como revisamos en el artículo, el modelo de la Universidad Tecnológica Latinoamericana en Línea utiliza la tecnología para moldear la universidad alrededor de la realidad de cada persona.

Por todas sus características, al ofrecer carreras virtuales con alta flexibilidad, este sistema de educación abre las puertas de la educación superior a miles de personas que antes veían el título profesional como un sueño lejano.

Hoy, sin importar el horario, el lugar o el contexto económico, el acceso a una formación de calidad es una posibilidad real para todos los ecuatorianos que decidan comenzar su desarrollo profesional. Fin