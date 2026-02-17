Urgente!

Muere a los 84 años Jesse Jackson, defensor de los derechos civiles en EE. UU.

El reverendo Jesse Jackson, veterano activista por los derechos civiles, ministro bautista y dos veces candidato presidencial en Estados Unidos, falleció este martes (17.02.2026) a los 84 años, según informó su familia. 

«Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento del líder de los Derechos Civiles y fundador de la Coalición Rainbow PUSH, el Honorable Reverendo Jesse Louis Jackson», escribió su familia en un comunicado en Instagram, en el que confirmó que murió este martes, «rodeado de su familia». 

«Nuestro padre fue un líder servicial, no solo para nuestra familia, sino también para los oprimidos, los que no tienen voz y los marginados de todo el mundo», se explica la nota, en la que no se informa de las causas de la muerte. 

«Lo compartimos con el mundo y, a cambio, el mundo se convirtió en parte de nuestra familia extendida, precisa la familia. 

También destaca del reverendo «su inquebrantable compromiso con la justicia, la igualdad y los derechos humanos» ya que «contribuyó a forjar un movimiento global por la libertad y la dignidad».

«Incansable agente de cambio, elevó la voz de quienes no la tenían, desde sus campañas presidenciales en la década de 1980 hasta la movilización de millones de personas para animarles a registrarse para votar, dejando una huella imborrable en la historia», precisa.

