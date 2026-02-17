Buenos Aires se engalana de rojo para festejar llegada del Año Nuevo chino

La capital de Argentina, Buenos Aires, se engalanó de rojo la noche del lunes para festejar la llegada del Año Nuevo chino iluminando monumentos, edificios y paseos emblemáticos a lo largo de diferentes barrios porteños.

El festejo del Año Nuevo chino o Fiesta de la Primavera comenzó durante la tarde en el Barrio Chino, ubicado en la zona norte de la ciudad, desde donde autobuses turísticos decorados para la ocasión partieron para recorrer calles y avenidas, recibiendo a su paso el saludo de vecinos y turistas, que no dudaron en tomar fotos y sumarse a la celebración.



Mujeres se toman una foto en el estand de la Asociación Cultura Chino-Argentina durante las celebraciones del Año Nuevo chino en la Plaza Parques Nacionales Argentinos, en la capital de Argentina, Buenos Aires, el 8 de febrero de 2026. (Xinhua/Martín Zabala)

El Barrio Chino se unió al festejo, con epicentro en el arco de ingreso, que lució especialmente decorado como un símbolo de hermandad y cercanía entre los pueblos de China y Argentina.

Durante la noche del lunes se iluminaron de rojo varios puntos emblemáticos de Buenos Aires, como la Usina del Arte, un edificio de estilo florentino que tiene 110 años de antigüedad y que funciona como espacio cultural.

Otros puntos capitalinos que lucieron de rojo, como símbolo de buena fortuna en el Año del Caballo, fueron la Floralis Genérica, una impresionante flor de acero inoxidable de 20 metros de alto y 18 toneladas donada a la capital por su autor, el arquitecto argentino Eduardo Catalano e inaugurada el 13 de abril de 2002 como homenaje a todas las flores.

Y también se revistió de rojo el Puente de la Mujer, la primera obra en América Latina del arquitecto español Santiago Calatrava, inaugurada en 2001.

Allí realizó una actuación especial la escuela Lung Chuan, que se dedica a la enseñanza y difusión del kung fu tradicional y que, dentro de sus actividades de artes marciales, tiene las danzas del dragón y del león.

El director de la escuela, Germán Bermúdez, dijo a Xinhua que «estas fiestas son para dar buenos augurios. Nosotros danzamos para dejar una buena energía, sacar la energía mala que haya quedado del año anterior y empezar un año con mucha energía, mucha fuerza y mucha prosperidad».

El entrevistado destacó el color rojo con el que lució la capital argentina y apuntó que «es importante, porque es la ciudad que se está uniendo a la cultura china. El festejo del Año Nuevo chino ya no es más chino, yo creo que ya es a nivel mundial y, entonces, que la ciudad pueda colocar de rojo los monumentos, eso es una integración».

Bermúdez valoró que cada vez más argentinos tomen parte de los festejos del Año Nuevo Lunar chino y lo atribuyó a que «la cultura china se está impregnando más en nosotros».



¡Feliz Año Nuevo chino! ¡Que el Año del Caballo te traiga buena suerte!

«Yo empecé hace muchos años y cada vez vemos más gente a la que le interesa todo lo que es la cultura, la comida, la danza, las esculturas, todo lo que es esa tradición (china) que a nosotros también nos gusta», añadió.

Los participantes de la celebración disfrutaron durante la tarde-noche de una caravana que lució imágenes de caballos para conmemorar la llegada del Año del Caballo.

La propuesta contó con la presencia de público invitado a participar en la celebración, que incluyó la danza del dragón y del león en la parte superior de los autobuses.

En ese marco, la fundadora y presidenta de la Asociación Cultural Chino-Argentina (ACCA), Ana Kuo, valoró en conversación con Xinhua la llegada del Año del Caballo, «que para los chinos simboliza la libertad, el avance, la fuerza y la autonomía».

Kuo resaltó que Argentina cuenta cada año con muchas celebraciones vinculadas al Año Nuevo chino que, en el caso de Buenos Aires, lo vinculó a la «significativa comunidad china, que está integrada en Argentina».

Asimismo, continuó, «a los argentinos les encantan algunos valores ancestrales de China, como por ejemplo el vínculo familiar, el respeto por los adultos mayores o la actitud hacia la prosperidad. Además, la celebración en sí es un espectáculo y una gran experiencia que se disfruta por sus flores, por sus aromas, por la música, por el desfile de imponentes dragones y leones».

Para Kuo, es algo atractivo a la vista y también al paladar, por la gastronomía china. «Hay una suma de factores que hacen que cada año tengamos más éxitos en la celebración del hermoso Año Nuevo chino», manifestó.

Con información de la AGENCIA XINHUA