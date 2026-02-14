El carnaval de Río inyectará 1.100 millones de dólares en la economía de la ciudad

El carnaval de Río de Janeiro inyectará más de 1.000 millones de dólares en la economía de la ciudad, según datos presentado este viernes por el ayuntamiento.

«El carnaval 2026 debe mover cerca de 5.900 millones de reales (1.130 millones de dólares) en la economía de la ciudad de Río», informó la alcaldía en un comunicado.

El periodo analizado abarca del 17 de enero (cuando ya empieza a haber muchos «blocos» o comparsas en las calles) y el domingo 22 de febrero, un día después del Desfiles de las Campeonas, cuando las escuelas de samba ganadoras de los desfiles en el Sambódromo tienen el honor de volver a desfilar.

Durante todo ese periodo el ayuntamiento estima que recorrerán la ciudad unos ocho millones de personas, entre residentes y turistas.

El informe considera los gastos en hoteles, transporte, alimentación, eventos y otros servicios ligados directa o indirectamente al carnaval.

«El carnaval de Río prueba cada año porqué es el mayor espectáculo de la Tierra (…) y sobre todo, es una fiesta que pone dinero circulando, mueve el comercio, el turismo, los servicios, toda la economía de la ciudad gana», destacó el alcalde, Eduardo Paes.

El informe también destaca que el carnaval genera un retorno en impuestos municipales de aproximadamente 240 millones de reales (46 millones de dólares).

El ayuntamiento de Río aplica anualmente cerca de 100 millones de reales (19 millones de dólares) en el carnaval, incluyendo ayudas a las escuelas de samba y operaciones de mantenimiento del Sambódromo.

Además de la competición del Sambódromo, el otro lado de la fiesta en Río está en las calles, con los «blocos», bandas de música de percusión e instrumentos de viento.

En 2026 están previstos desfiles de más de 450 blocos oficiales (hay decenas que no entran en los registros del ayuntamiento porque no se inscriben).

Con información de AGENCIA SPUTNIK