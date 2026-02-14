Caminar 30 minutos al día reduce riesgo de enfermedades cardíacas

Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de muerte en Ecuador, con entre el 24 % y 26 % de las defunciones nacionales, según el Ministerio de Salud Pública y la Organización Panamericana de la Salud. En el marco del mes del corazón, especialistas recomiendan una medida simple y efectiva: caminar al menos 30 minutos diarios para proteger la salud cardiovascular.

¿Por qué caminar fortalece el corazón?

Las enfermedades cardíacas abarcan diversas condiciones que afectan la estructura y función del corazón. La más común es la enfermedad de las arterias coronarias, que puede derivar en infarto, insuficiencia cardíaca o accidente cerebrovascular si no se controla a tiempo.

Especialistas de la Cleveland Clinic explican que una caminata diaria de 30 a 60 minutos fortalece el músculo cardíaco, mejora la circulación y ayuda a mantener estables niveles de presión arterial, colesterol y glucosa en sangre.

“Una caminata diaria en la mayoría de los días de la semana es una herramienta poderosa para reducir factores de riesgo cardiovascular”, asegura el Dr. Antonio Lewis, cardiólogo especializado en insuficiencia cardíaca y trasplante.

El impacto del sedentarismo en Ecuador

En Ecuador, el sedentarismo es uno de los principales factores que incrementan el riesgo cardiovascular, especialmente en personas mayores de 40 años. La falta de actividad física eleva la probabilidad de desarrollar hipertensión, obesidad y diabetes, condiciones directamente vinculadas a enfermedades del corazón.

Frente a este panorama, integrar la caminata en la rutina diaria representa una estrategia preventiva accesible y económica. No requiere equipamiento especializado ni membresías, y puede adaptarse a cualquier edad o condición física.

Más beneficios que solo salud física

Caminar no solo impacta positivamente en la salud cardiovascular. También contribuye a:

Reducir el estrés y la ansiedad

Mejorar el estado de ánimo

Favorecer el descanso nocturno

Fortalecer vínculos sociales cuando se realiza en grupo

Dormir al menos seis horas diarias, mantener un peso saludable, reducir el consumo de sal y grasas saturadas, evitar el tabaco y moderar el alcohol son medidas complementarias recomendadas por los expertos.

Prevención y chequeos médicos: claves para el cuidado integral

La actividad física debe ir acompañada de controles médicos periódicos, especialmente en personas con antecedentes familiares de enfermedades cardíacas, hipertensión o diabetes.

La prevención primaria es el mejor tratamiento. Incorporar 30 minutos de caminata al día puede representar una diferencia significativa en la calidad y esperanza de vida. Fin