EE.UU. comienza operativo migratorio en Carolina del Norte

El Gobierno de Estados Unidos comenzó el sábado (15.11.2025) el operativo migratorio «Charlotte’s Web» («La telaraña de Charlotte») con el despliegue de la Patrulla Fronteriza en Carolina del Norte, como parte de las crecientes acciones de la administración del presidente Donald Trump en zonas demócratas.

La operación en Charlotte, la mayor ciudad de Carolina del Norte, se enfocará en los «criminales extranjeros ilegales» que han llegado a protegerse «con las políticas santuario», indicó en un comunicado el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que sostuvo que casi 1.400 órdenes de detención migratorias no se han respetado.



«Estamos incrementando la aplicación de la ley del DHS en Charlotte para garantizar que los estadounidenses estén seguros y remover las amenazas de seguridad pública. Han habido demasiadas víctimas de criminales extranjeros ilegales», declaró Tricia McLaughlin, asistente del departamento.

El DHS no detalló cuántos agentes desplegó ni el saldo de arrestos de la primera jornada, aunque desde el viernes trascendió que la Administración Trump enviaría a la Patrulla Fronteriza a zonas lideradas por demócratas, como Charlotte y Nueva Orleans, para replicar lo hecho ya en Los Ángeles y Chicago.

El inicio de los arrestos migratorios desató protestas en Carolina del Norte, donde viven cerca de un millón de inmigrantes, de los que más de una quinta parte son mexicanos, según datos del American Immigration Council.

