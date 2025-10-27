Urgente!

Descubren un inesperado impacto del reflujo gastroesofágico 
October 27, 2025

Investigadores realizaron una revisión sistemática y un metanálisis que incluyó a más de 1,3 millones de participantes de seis estudios distintos.

Los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) preexistente tienen un mayor riesgo de sufrir un incidente de infarto agudo de miocardio (IAM), según un artículo publicado este mes en The American Journal of Gastroenterology.

Un grupo de científicos de Einstein Healthcare Network, organización de atención médica privada sin fines de lucro que forma parte de Jefferson Health con sede en Filadelfia (EE.UU.), realizaron una revisión sistemática y un metanálisis —con más de 1,3 millones de participantes de seis estudios diferentes— para examinar si el ERGE es un factor de riesgo del IAM.

Los investigadores descubrieron que, en comparación con aquellos sin reflujo gastroesofágico, los pacientes con ERGE tenían un 27 % más de riesgo de padecer un incidente cardiaco. No se observó un sesgo de publicación significativo en el gráfico de embudo. La inflamación crónica, el estrés oxidativo y la disfunción autonómica fueron posibles mecanismos subyacentes a esta asociación.

«Nuestro estudio reveló que el ERGE se asocia con una mayor incidencia de IAM. Se necesita más investigación para comprender los mecanismos subyacentes, evaluar estrategias preventivas y desarrollar intervenciones específicas para mitigar este riesgo y mejorar la atención al paciente», concluyeron los autores de la presente investigación.

Confirmado.net – RT

