Dónde y a qué hora ver Independiente del Valle vs. Atlético Mineiro en la vuelta de semifinales de Copa Sudamericana

El partido de ida en el estadio Banco Guayaquil terminó empatado a 1.

En el marco del partido de vuelta de las semifinales de Copa Sudamericana, Independiente del Valle visitará al Atlético Mineiro en el estadio Arena MRV de Belo Horizonte, Brasil, este martes 28 de octubre desde las 19:30 (hora local).

Gustavo Cortez (arriba), de Independiente del Valle, disputó el balón con Ronielson da Silva de Atlético Mineiro el martes 21 de octubre en la ida disputada en el estadio Banco Guayaquil. Foto: EFE

En la ida los Rayados del Valle no pudieron hacer prevalecer su localía y empataron 1-1 con el conjunto brasileño que tiene dos ‘viejos conocidos’: Jorge Sampaoli (entrenador) y Alan Franco, mediocampista tricolor.

Por ello, el partido de este martes es fundamental para el interés del equipo ecuatoriano de meterse en la final del torneo continental.

Sobre el duelo de mañana, el entrenador de IDV, Javier Rabanal, declaró la semana anterior que encararán el cotejo “de tú a tú”.

Canales para ver Atlético Mineiro vs. Independiente del Valle

Fecha: martes 28 de octubre

Hora: 19:30 (hora de Ecuador)

Estadio: Arena MRV, de Belo Horizonte

Transmiten: ESPN y Disney Plus. (D)

Confirmado.net – El Universo