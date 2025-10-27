Trump felicita a Milei por su «aplastante victoria en Argentina” 

El partido del mandatario argentino, La Libertad Avanza, consiguió una victoria clave en las elecciones de medio término.

Donald Trump ha transmitido felicitaciones a su homólogo argentino Javier Milei por el triunfo de su partido en las elecciones de medio término, celebradas el pasado domingo para renovar parte de las bancas de la Cámara de Diputados y del Senado.

«Enhorabuena al presidente Javier Milei por su aplastante victoria en Argentina. ¡Está haciendo un trabajo maravilloso! Nuestra confianza en él ha sido justificada por el pueblo argentino», escribió el presidente de Estados Unidos en Truth Social.

La Libertad Avanza se impuso en casi toda Argentina con más del 40 % de los votos, consiguiendo una victoria clave en los comicios legislativos

El propio mandatario argentino describió la jornada electoral como «un día histórico» en el que el pueblo optó por «dejar atrás 100 años de decadencia y persistir en el camino de la libertad, el progreso y el crecimiento»

