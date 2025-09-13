Urgente!

Democracias frágiles, libertades en retroceso: el panorama latinoamericano
Inteligencia artificial y género: ¿aliada o amenaza para la igualdad salarial?
Tasas de sobrepeso y obesidad infantil en China caen por debajo del 10%
Niños con acondroplasia siguen sin medicamentos pese a fallos judiciales
September 13, 2025

Democracias frágiles, libertades en retroceso: el panorama latinoamericano

  • septiembre 13, 2025
  • 0
  • 94
  • 2 Min Read

«América Latina está en una especie de limbo. La mayoría de las democracias funcionan, pero son de baja calidad”, dispara el secretario general del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), Kevin Casas-Zamora, en diálogo con DW.

Y tiene sus razones: al presentar el Informe global sobre el estado de la democracia 2025,IDEA Internacional advirtió sobre un deterioro democrático mundial que alcanza también a América Latina.

«La democracia en el mundo se ha debilitado”, sostiene el estudio. Y también: «La libertad de prensa sufrió su caída más profunda en los últimos 50 años”, afirman desde la organización con sede en Estocolmo. «Nunca habíamos observado un deterioro tan grave en un indicador clave de la salud democrática”, asegura Casas-Zamora al respecto.

«Los declives en la libertad de prensa y de expresión en la región contribuyen a un debilitamiento del espacio cívico”, apunta en el mismo sentido María Ángeles Morales González, asesora en la Unidad para la Evaluación de la Democracia de IDEA Internacional, en entrevista con este medio.

«El Estado de derecho es el área de mayores retos para la región”, suma, asimismo, la investigadora. En esta categoría, la organización mide «ausencia de corrupción”, «aplicación predecible de la ley”, «independencia judicial” y «seguridad e integridad personal”.

Más información en DW

Tags:

Anterior

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Mundo Empresas

Tacos ditched the naked chicken chalupa

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Mundo Titulares

Medio planeta tendrá elecciones parlamentarias o presidenciales

Medio planeta está convocado a las urnas en 2024: habrá comicios

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

La cifra de palestinos muertos en Gaza

Israel continúa los ataques sobre Gaza mientras reajusta el despliegue de

admin
enero 2, 2024
Titulares Mundo

Al menos cinco muertos tras colisionar dos

Evacuados con éxito cerca de 400 pasajeros a bordo de un

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

Justicia argentina tratará denuncia contra decreto de

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la justicia argentina

admin
enero 2, 2024