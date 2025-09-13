Democracias frágiles, libertades en retroceso: el panorama latinoamericano

«América Latina está en una especie de limbo. La mayoría de las democracias funcionan, pero son de baja calidad”, dispara el secretario general del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), Kevin Casas-Zamora, en diálogo con DW.

Y tiene sus razones: al presentar el Informe global sobre el estado de la democracia 2025,IDEA Internacional advirtió sobre un deterioro democrático mundial que alcanza también a América Latina.

«La democracia en el mundo se ha debilitado”, sostiene el estudio. Y también: «La libertad de prensa sufrió su caída más profunda en los últimos 50 años”, afirman desde la organización con sede en Estocolmo. «Nunca habíamos observado un deterioro tan grave en un indicador clave de la salud democrática”, asegura Casas-Zamora al respecto.

«Los declives en la libertad de prensa y de expresión en la región contribuyen a un debilitamiento del espacio cívico”, apunta en el mismo sentido María Ángeles Morales González, asesora en la Unidad para la Evaluación de la Democracia de IDEA Internacional, en entrevista con este medio.

«El Estado de derecho es el área de mayores retos para la región”, suma, asimismo, la investigadora. En esta categoría, la organización mide «ausencia de corrupción”, «aplicación predecible de la ley”, «independencia judicial” y «seguridad e integridad personal”.

