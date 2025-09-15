Crece la ola de descontento por el incremento del diésel en Ecuador

El fin del subsidio al diésel empieza a generar fuertes reacciones ciudadanas en distintas provincias del país. Aunque el Gobierno llegó a un acuerdo con los transportistas y el anunciado paro nacional fue suspendido, varios sectores han expresado su rechazo al incremento del precio del combustible.

En la provincia del Carchi se registraron bloqueos de vías en señal de protesta, mientras que desde Cotopaxi también se reportó la participación popular en estas movilizaciones. La tensión social aumenta, reflejando el malestar de amplios sectores que consideran que la medida afecta directamente a la economía de las familias y al costo del transporte.

El Gobierno enfrenta ahora el reto de contener la inconformidad social, que pese a los acuerdos con el gremio de transportistas, continúa manifestándose en diferentes territorios del país.

Se reporta el #paro de transportistas en la provincia del #Carchi, con cierres de #vías en rechazo al fin del subsidio al diésel. Pese a que el evento iba a ser focalizado en #Pichincha, y luego de que los dirigentes del gremio anunciaran su suspensión tras… pic.twitter.com/cjskG0kFTT — Ecuador En Directo (@EcEnDirecto) September 15, 2025

Ecuarunari rechaza la eliminación del subsidio al diésel anunciada por el gobierno de Daniel Noboa. pic.twitter.com/42lQI186F5 — Ecuadorinmediato (@ecuainm_oficial) September 15, 2025

Noboa-candidato decía, en sus fugaces peroratas, que bajaría los precios de los combustibles. Noboa-presidente se contradice, también en ese ofrecimiento. Algo corriente en muchos políticos. Y… pic.twitter.com/980pvIy9kY — Alberto Acosta (@AlbertoAcostaE) September 14, 2025