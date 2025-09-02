Declaración de OCS sobre sistema de comercio multilateral muestra determinación para defender la estabilidad del comercio global

BEIJING, El Ministerio de Comercio de China informó hoy martes que los líderes de los Estados miembros de la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS) emitieron su primera declaración sobre el apoyo al sistema de comercio multilateral, destacando la determinación inquebrantable de la OCS de salvaguardar la estabilidad del orden comercial global.

El documento fue publicado el lunes durante la Cumbre de la OCS en Tianjin, en el norte de China.

Al calificarla como «de alto nivel», un alto funcionario de la cartera señaló que es la primera vez que los líderes de la OCS emiten conjuntamente una declaración que respalda el sistema de comercio multilateral.

«La declaración llega en el momento oportuno», subrayó el funcionario. En el contexto de un reciente acuerdo marco sobre los mal llamados «aranceles recíprocos» alcanzados por algunos miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), los Estados miembros de la OCS han reafirmado los principios fundamentales de la OMC, como el trato de nación más favorecida y la no discriminación, y han instalado a todas las partes a respetar el derecho comercial internacional, incluidas las normas de la OMC.

«El texto se centra en el desarrollo», afirmó el funcionario, y agregó que se compromete a ayudar a los Estados miembros en desarrollo a lograr la industrialización, brinda apoyo a los países menos desarrollados para que se integren más eficazmente en el sistema de comercio multilateral y espera resultados concretos de la 14ª Conferencia Ministerial de la OMC, a celebrarse en 2026.

El funcionario también añadió que, de cara al futuro, China profundizará la comunicación y la cooperación con otros Estados miembros de la OCS, promoverá preventiva el multilateralismo Genuino, impulsará la reforma de la OMC en la dirección correcta, protegerá los intereses legítimos de los Estados miembros en desarrollo y contribuirá a la construcción de una economía global abierta.

Con información de Xinhua