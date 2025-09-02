Ecuador visita a Paraguay con la clasificación al Mundial 2026 ya asegurada, pero con el objetivo de lograr su primera victoria en Asunción

La tri segunda en la tabla con 25 puntos, se enfrentará a la albirroja dirigida por Gustavo Alfaro, un viejo conocido que sabe cómo neutralizar su juego.

La selección de Ecuador afronta la penúltima jornada de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. La Tricolor llega a su visita a Paraguay instalada en el segundo lugar de la tabla con 25 puntos y ya clasificada al Mundial, lo que le da un margen de confianza, pero sin espacios para descuidos, ya que la albirroja se juega la clasificación.

En la fecha 15, Ecuador empató 0-0 con Brasil en Guayaquil. Posteriormente, en la jornada 16, volvió a sumar un punto en Lima tras igualar 0-0 con Perú.

Ese resultado fue clave, pues permitió que la Tricolor sellara matemáticamente su clasificación al Mundial 2026, manteniéndose en el grupo de selecciones que avanzan de manera directa junto a Argentina y Brasil.

El equipo dirigido por Sebastián Beccacece ha mostrado solidez defensiva como uno de sus principales argumentos. Con apenas 5 goles encajados en toda la eliminatoria, Ecuador es la selección menos vulnerada, gracias al buen nivel de su línea de zagueros encabezada por Piero Hincapié, Willian Pacho, Pervis Estupiñán, Joel Ordóñez, Félix Torres y el arquero Hernán Galíndez.

En el mediocampo y ataque, la Tricolor ha tenido un rendimiento irregular: aunque cuenta con nombres como Alan Franco, Gonzalo Plata, Enner Valencia y Moisés Caicedo, la contundencia ha sido intermitente, algo que deberá mejorar en Asunción si quiere sumar puntos.

En este caso, la presión será doble: enfrentará a una Paraguay que es quinta con 24 puntos, y que ahora es dirigida por Gustavo Alfaro, el técnico que clasificó a Ecuador al Mundial de Catar 2022, quien también potenció a varios jugadores ecuatorianos y que conoce a la perfección el juego de la tri. (D)

Confirmado.net-El Universo