Urgente!

Decenas siguen bajo escombros de una escuela en Indonesia
Comunidad Andina aprueba ingreso de China como país observador
La Conaie se reúne a puerta cerrada para evaluar los once días de paro nacional
La fruta que te ayudará a mantener la salud vascular sin medicación 
October 2, 2025

Decenas siguen bajo escombros de una escuela en Indonesia

  • octubre 2, 2025
  • 0
  • 46
  • 2 Min Read

Los servicios de rescate buscan a 59 personas que siguen atrapadas tras el derrumbe ocurrido el lunes en Java. 

Un total de 59 personas siguen atrapadas bajo los escombros tras el colapso el lunes de una escuela islámica en Indonesia que causó cinco muertos, informó este jueves (10.02.2025) un responsable de los servicios de rescate.

Según el balance más reciente, «59 personas siguen atrapadas», indicó en un comunicado Abdul Muhari, portavoz de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, al anunciar que los datos son cambiantes ya que algunos sobrevivientes aún no se han presentado ante las autoridades.

La cifra actualizada de desaparecidos «proviene de la lista de asistencia publicada por el internado, incluido el informe de desaparición de la familia», precisó Muhari.

Un primer balance hablaba de 38 desaparecidos, cifra que aumentó a 91 el martes por la noche.

El miércoles, cinco sobrevivientes y dos cadáveres fueron rescatados de los escombros de la escuela situada a 30 km de la metrópolis de Surabaya, al este de la isla de Java, lo que elevó a cinco el número de fallecidos.

Sismo complica rescate 

Los rescatistas se enfrentaron a una tarea más difícil el miércoles, un día después de que un terremoto apretara aún más los escombros.

El sismo de magnitud 6,5 complicó las labores de rescate al reducir el margen de maniobra, según la agencia de búsqueda.

«Si el espacio inicial era de 50 cm (20 pulgadas) de altura, se redujo a 10 cm (4 pulgadas), y tememos que esto afecta a la constricción de las víctimas», añadió el jefe de la agencia, Mohammad Syafii.

Los padres desesperados piden que se aceleren los esfuerzos para encontrar a sus hijos, que se cree que siguen atrapados, mientras que, según fuentes locales, solo se ha visto afectado el ala donde dormían los niños.

Se ha abierto una investigación sobre las causas del derrumbe, que se produjo el lunes por la tarde.

Las primeras conclusiones apuntan a problemas estructurales ya un edificio que no cumple con las normas de construcción, según los expertos.

Confirmado.net – DW

Tags:

Anterior

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Mundo Empresas

Tacos ditched the naked chicken chalupa

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China Titulares

China sigue del lado de la “certidumbre”

El día de Año Nuevo de 2024, los presidentes de China

admin
enero 2, 2024
Titulares Opinión

Los cueros al sol… | Por Juan

¡Qué año! Todo se fue por el caño: la seguridad, el

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

Medio planeta tendrá elecciones parlamentarias o presidenciales

Medio planeta está convocado a las urnas en 2024: habrá comicios

admin
enero 2, 2024
Titulares Ecuador

Gobierno de Ecuador anunciará en las próximas

El gobierno ecuatoriano ya tiene listas las preguntas de la nueva

admin
enero 2, 2024