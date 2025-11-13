Daniel Noboa entrega bono ‘legado de honor’, de $ 470, a policías y militares 

Este bono que ya fue entregado anteriormente por el presidente a la fuerza pública, en marzo de este año.

La tarde de este miércoles, 12 de noviembre de 2025, el presidente Daniel Noboa anunció que el bono denominado “legado de honor”, destinado a policías y militares, fue acreditado en “reconocimiento al riesgo que asumen día a día al poner sus vidas en la primera línea”.

“A pesar de las voces que buscan confundir, este Gobierno los ha respaldado y no dejará de hacerlo. Cuentan con la gratitud de todo un país”, escribió el mandatario en su cuenta en la red social X.

Por su parte, el ministro del Interior, John Reimberg, reaccionó al anuncio del presidente y sostuvo que “las fuerzas del orden son la columna vertebral del Bloque de Seguridad. Sin ellas, ninguno de los objetivos alcanzados hasta hoy hubiese sido posible”.

“Seguiremos trabajando más fuerte que nunca y con la voluntad inquebrantable por un país más seguro, con justicia y dignidad para quienes entregan su vida por la patria”, dijo el ministro.

Este bono, que es de $ 470, ya fue entregado anteriormente por Noboa a la fuerza pública.

Lo hizo el pasado 27 de marzo de 2025, a través de los decretos ejecutivos 584 y 585, en el marco de la segunda vuelta de las elecciones generales.

En su momento, el presidente justificó la entrega de este dinero “ante el esfuerzo y riesgo en el marco del conflicto armado interno”. Esta vez lo hace bajo el argumento de reconocimiento al riesgo que asumen policías y militares, al poner sus vidas en la primera línea.

Actualmente, Daniel Noboa se encuentra con licencia otorgada por la Asamblea Nacional, para hacer campaña por el referéndum y la consulta popular, que se realizará este domingo, 16 de noviembre. (I)

