Peng Liyuan y la reina Letizia de España visitan el centro de servicios para personas con discapacidad en Beijing 
‘El agua potable está apta para el consumo en Guayaquil’, asegura Aquiles Alvarez
Comienza festival de cine Gallo de Oro de China en Xiamen 
Colombia suspende colaboración de inteligencia con EE.UU.
November 13, 2025

  noviembre 12, 2025
BEIJING, Peng Liyuan, esposa del presidente chino, Xi Jinping, y la reina Letizia de España, quien acompaña al rey Felipe VI de España en su visita de Estado a China, visitaron hoy miércoles el Centro de Demostración de Servicios para Personas con Discapacidad de Beijing.

Peng Liyuan y la reina Letizia visitaron en Beijing un centro para personas con discapacidad y destacaron la cooperación solidaria entre China y España.Foto: Internet-20Minutos

En el lugar, Peng y Letizia escucharon la presentación de los proyectos de servicios para personas con discapacidad y visitaron una exposición temática sobre los Juegos Paralímpicos de Invierno Beijing 2022.

Luego llegaron al pabellón de exposición de productos de apoyo de alta tecnología para personas con discapacidad y al área de lectura sin ánimo de lucro, donde fueron informados sobre la aplicación de productos de asistencia para personas con discapacidad, las actividades de lectura para niños con discapacidad y la implementación de instalaciones accesibles en el país.

Durante su recorrido por el centro, Peng y Letizia tuvieron un intercambio cordial con personas con discapacidad que participaron en formación de habilidades en repostería, elaboración de artesanías y pintura.

También visitaron a niños con discapacidad que estaban recibiendo entrenamiento de rehabilitación. En un ambiente cálido y cordial, los niños con discapacidad visual del centro cantaron una canción china, Canciones y Sonrisas, para las invitadas.

Peng dijo que la causa de las personas con discapacidades requiere de esfuerzos conjuntos y apoyo de todas las partes para ayudarlas a integrarse mejor en la sociedad.

Expresó, además, la esperanza de que China y España aumenten los intercambios y la cooperación para ayudar a realizar los sueños de las personas con discapacidad.

Por su parte, Letizia indagó en detalle sobre el desarrollo de la causa de China para las personas con discapacidad, particularmente la situación laboral de las mujeres con discapacidad, y habló en términos elogiosos de los logros que China ha alcanzado en este sentido.

Confirmado.net – Xinhua 

Anterior

