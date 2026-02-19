Urgente!

México eleva a 31 las muertes por brote de sarampión
Los créditos verdes de China experimentarán un notable crecimiento en 2025
Cuatro personas heridas tras volcamientos de automóviles en vías de Quito
«Eres un puto racista»: Mbappé estalla contra jugador que ofendió a su compañero de equipo
February 19, 2026

Cuatro personas heridas tras volcamientos de automóviles en vías de Quito

  • febrero 18, 2026
  • 0
  • 522
  • 2 Min Read

En la avenida del Maestro también se reportó la colisión de una camioneta.

Varios siniestros de tránsito causaron complicaciones en la movilidad en Quito, este miércoles, 18 de febrero.

Durante la madrugada de hoy se reportó un siniestro de tránsito en la avenida Mariscal Sucre.

En esa vía, dos carros livianos chocaron y uno de ellos se volcó sobre el puente a desnivel.

Sobre la calle Flavio Alfaro, en el sector del Parque Inglés, el Cuerpo de Bomberos logró rescatar a dos personas que se encontraban atrapadas en el interior del vehículo. Una vez fuera de la carrocería que estaba completamente volcada, los heridos fueron atendidos por los paramédicos.

Los paramédicos informaron que las personas tenían severas policontusiones y necesitaban ser trasladadas a casas de salud cercanas para una valoración más completa, luego del aparatoso choque a las 09:00.

Más temprano, a las 06:00, otro volcamiento se produjo a la misma altura, en la calle Carlos Quinto, cerca del lugar del primer siniestro. De igual forma, dos personas resultaron afectadas y fueron trasladadas a hospitales cercanos para su tratamiento respectivo.

Agentes de tránsito cerraron la circulación por la zona para determinar las causas del siniestro y la hipótesis principal era el exceso de velocidad con el que abordaban la arteria ambos carros.

La circulación vehicular se interrumpió por varias horas en el barrio para realizar los trabajos de limpieza, estabilizar los automotores y poner en buen recaudo a las personas que resultaron afectadas en el hecho.

Otro siniestro en la avenida del Maestro

Un evento similar se suscitó en la avenida del Maestro y De La Prensa, cerca de las 6:30 de este miércoles. En este caso estuvo involucrado un taxi y una camioneta que intentó cruzar por la intersección; el taxi embistió a la camioneta, y esta última se volcó.

Desde el Cuerpo de Bomberos indicaron que en esta emergencia no hubo heridos, pero hubo daños materiales significativos. (I)

Confirmado,net – El Universo

Tags:

Anterior

Siguiente

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Ecuador

5 Ways Animals Will Help You Get

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

New Approach to Digital Product Development

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

The secret to moving this ancient sphinx

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

Believe that Apple will announce the iPhone

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

Sitting Right Here Waiting For You Come

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020