Cuatro personas heridas tras volcamientos de automóviles en vías de Quito

En la avenida del Maestro también se reportó la colisión de una camioneta.

Varios siniestros de tránsito causaron complicaciones en la movilidad en Quito, este miércoles, 18 de febrero.

Durante la madrugada de hoy se reportó un siniestro de tránsito en la avenida Mariscal Sucre.

En esa vía, dos carros livianos chocaron y uno de ellos se volcó sobre el puente a desnivel.

Sobre la calle Flavio Alfaro, en el sector del Parque Inglés, el Cuerpo de Bomberos logró rescatar a dos personas que se encontraban atrapadas en el interior del vehículo. Una vez fuera de la carrocería que estaba completamente volcada, los heridos fueron atendidos por los paramédicos.

Los paramédicos informaron que las personas tenían severas policontusiones y necesitaban ser trasladadas a casas de salud cercanas para una valoración más completa, luego del aparatoso choque a las 09:00.

Más temprano, a las 06:00, otro volcamiento se produjo a la misma altura, en la calle Carlos Quinto, cerca del lugar del primer siniestro. De igual forma, dos personas resultaron afectadas y fueron trasladadas a hospitales cercanos para su tratamiento respectivo.

Agentes de tránsito cerraron la circulación por la zona para determinar las causas del siniestro y la hipótesis principal era el exceso de velocidad con el que abordaban la arteria ambos carros.

La circulación vehicular se interrumpió por varias horas en el barrio para realizar los trabajos de limpieza, estabilizar los automotores y poner en buen recaudo a las personas que resultaron afectadas en el hecho.

Otro siniestro en la avenida del Maestro

Un evento similar se suscitó en la avenida del Maestro y De La Prensa, cerca de las 6:30 de este miércoles. En este caso estuvo involucrado un taxi y una camioneta que intentó cruzar por la intersección; el taxi embistió a la camioneta, y esta última se volcó.

Desde el Cuerpo de Bomberos indicaron que en esta emergencia no hubo heridos, pero hubo daños materiales significativos. (I)

Confirmado,net – El Universo