February 19, 2026

Los créditos verdes de China experimentarán un notable crecimiento en 2025

  febrero 18, 2026
BEIJING, China experimentó una notoria expansión de los créditos verdes en 2025, lo que le permitió canalizar más recursos hacia sectores financieros de bajas emisiones de carbono y dio un sólido impulso para acelerar la transición verde de su economía y sociedad, informó el banco central.

El saldo de los créditos verdes del país en moneda nacional y extranjera se situó en 44,8 billones de yuanes (6,46 billones de dólares) para el final de 2025, lo que supone un aumento interanual del 20,2 por ciento, según un informe publicado por el Banco Popular de China.

Durante el período del XIV Plan Quinquenal (2021-2025), los créditos verdes crecieron a una tasa media anual del 30,2 por ciento, es decir, 21,1 puntos porcentuales más que el total de créditos, mientras que su participación en el saldo absoluto de créditos aumentó del 6,7 por ciento al 16,2 por ciento.

Durante ese lapso, la emisión acumulada de bonos verdes alcanzó los 5,2 billones de yuanes, con un saldo pendiente de 2,4 billones de yuanes, lo que convirtió a China en uno de los mayores mercados de bonos verdes del mundo, de acuerdo con el informe.

De cara al futuro, el banco ampliará su apoyo para abarcar más áreas con beneficios en materia de reducción de carbono, ayudará a liberar el valor de los recursos y los activos medioambientales, y apoyará a las instituciones financieras para que participen de manera ordenada en el desarrollo del mercado nacional del carbono, destaca el informe.

Confirmado.net – Xinhua

