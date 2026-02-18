Urgente!

México eleva a 31 las muertes por brote de sarampión
Los créditos verdes de China experimentarán un notable crecimiento en 2025
Cuatro personas heridas tras volcamientos de automóviles en vías de Quito
«Eres un puto racista»: Mbappé estalla contra jugador que ofendió a su compañero de equipo
February 19, 2026

«Eres un puto racista»: Mbappé estalla contra jugador que ofendió a su compañero de equipo

  • febrero 18, 2026
  • 0
  • 868
  • 2 Min Read

El jugador brasileño Vinícius Júnior recibió una presunta ofensa racial del argentino Gianluca Prestianni durante un partido entre el Real Madrid y el Benfica.

El partido de ida de las eliminatorias de la Champions League entre el Real Madrid y el Benfica, que tuvo lugar este martes en el Estadio da Luz de Lisboa (Portugal), fue suspendido por varios minutos después de que el delantero brasileño Vinícius Júnior denunciara una ofensa racista por parte del argentino Gianluca Prestianniinformó Reuters.

El incidente se produjo luego de que Vinícius anotara el tanto que adelantó 1-0 al conjunto merengue. Tras la celebración, Prestianni encaró al brasileño y le dirigió unas palabras mientras se cubría la boca con la camiseta. Instantes más tarde, Vinícius apuntó hacia el jugador argentino y se aproximó al árbitro Francois Letexier. Las cámaras captaron al delantero explicándole al colegiado que su rival lo había llamado «mono».

Ante la denuncia, Letexier activó el protocolo antirracismo de la FIFA, pausando el encuentro mientras los equipos debatían la situación en el campo. Los jugadores del Madrid incluso amenazaron con abandonar el juego antes de que finalmente se reanudara.

Mbappé sale a la defensa

El francés Kylian Mbappé salió en defensa de su compañero y reaccionó furiosamente contra Prestianni. De acuerdo con imágenes televisivas, el delantero del Madrid se dirigió en varias ocasiones al jugador argentino diciéndole: «Eres un puto racista».

Posteriormente, Mbappé declaró a los medios que él y otros compañeros escucharon cuando Prestianni le dijo a Vinícius que «era un mono», en al menos cinco ocasiones. «Este jugador no merece jugar más la Champions», agregó. No es la primera vez que Vinícius recibe ofensas raciales, pues ya ha sido víctima de estos ataques en otras ocasiones.

Confirmado.net – RT

Tags:

Anterior

Siguiente

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Deportes

5 Ways Animals Will Help You Get

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
julio 16, 2020
Deportes Titulares

Tenis.-El español Rafa Nadal accede a octavos

Victoria del balear por 7-5 y 6-1 sobre el austriaco Dominic

admin
enero 2, 2024
Deportes Titulares

Tenis.-Carlos Moyà: «Con Rafa Nadal nunca se

El entrenador de Rafa Nadal, Carlos Moyà, se siente «muy contento»

admin
enero 3, 2024
Deportes Titulares

Oscar Pistorius, excampeón paralímpico, abandona la prisión

El convicto excampeón paralímpico sudafricano Oscar Pistorius salió este viernes (05.01.2024)

admin
enero 5, 2024
Deportes Titulares

Rafa Nadal: «Ha sido un partido muy

El tenista español Rafael Nadal comentó tras su victoria en los

admin
enero 5, 2024