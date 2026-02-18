«Eres un puto racista»: Mbappé estalla contra jugador que ofendió a su compañero de equipo

El jugador brasileño Vinícius Júnior recibió una presunta ofensa racial del argentino Gianluca Prestianni durante un partido entre el Real Madrid y el Benfica.

El partido de ida de las eliminatorias de la Champions League entre el Real Madrid y el Benfica, que tuvo lugar este martes en el Estadio da Luz de Lisboa (Portugal), fue suspendido por varios minutos después de que el delantero brasileño Vinícius Júnior denunciara una ofensa racista por parte del argentino Gianluca Prestianni, informó Reuters.

El incidente se produjo luego de que Vinícius anotara el tanto que adelantó 1-0 al conjunto merengue. Tras la celebración, Prestianni encaró al brasileño y le dirigió unas palabras mientras se cubría la boca con la camiseta. Instantes más tarde, Vinícius apuntó hacia el jugador argentino y se aproximó al árbitro Francois Letexier. Las cámaras captaron al delantero explicándole al colegiado que su rival lo había llamado «mono».

Ante la denuncia, Letexier activó el protocolo antirracismo de la FIFA, pausando el encuentro mientras los equipos debatían la situación en el campo. Los jugadores del Madrid incluso amenazaron con abandonar el juego antes de que finalmente se reanudara.

Mbappé sale a la defensa

El francés Kylian Mbappé salió en defensa de su compañero y reaccionó furiosamente contra Prestianni. De acuerdo con imágenes televisivas, el delantero del Madrid se dirigió en varias ocasiones al jugador argentino diciéndole: «Eres un puto racista».

Posteriormente, Mbappé declaró a los medios que él y otros compañeros escucharon cuando Prestianni le dijo a Vinícius que «era un mono», en al menos cinco ocasiones. «Este jugador no merece jugar más la Champions», agregó. No es la primera vez que Vinícius recibe ofensas raciales, pues ya ha sido víctima de estos ataques en otras ocasiones.

