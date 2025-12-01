Urgente!

Comienzan a cerrar urnas en Honduras para iniciar escrutinio de presidenciales

  • noviembre 30, 2025
  • 0
  • 292
  • 2 Min Read

San Salvador, 1 dic (Sputnik).- Los centros de votación en Honduras comenzaron a cerrar el domingo luego de una jornada dilatada, que obligó a las autoridades electorales a prorrogar por una hora las votaciones, ante la afluencia de electores.

«De acuerdo a la Ley Electoral, la jornada de votación finaliza a las 05:00 pm (23:00 GMT). Sin embargo, los miembros de las Juntas Receptoras de Votos pueden decidir prorrogar una hora la votación», declaró Ana Paola Hall, magistrada del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Rixi Moncada, candidata oficialista, favorita para ganar los comicios

En un breve comunicado, el CNE acotó que «la JRV únicamente podrá ser cerrada hasta que el último miembro de la fila al momento de cierre de la votación haya ejercido el sufragio».

Desde la oposición su suceden los llamados a votar, y desde el oficialismo se comienza a proclamar una presunta ventaja a boca de urnas de Rixi Moncada, la candidata del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda).

Más de 6,5 millones de hondureños, de ellos más de 496.000 en el extranjero, estaba registrados para elegir a la presidenta o presidente, y sus tres designados presidenciales (equivalentes a vicepresidentes) para el período 2026-2030.

A su vez, se votó por los 128 diputados del Congreso y los 20 del Parlamento Centroamericano, así como los alcaldes y concejales de los 298 municipios de Honduras.

Moncada enfrenta a Salvador Nasralla (Partido Liberal, derecha) y el empresario Nasry Asfura (Nacional, conservador).

Libre ganó las elecciones del 28 de noviembre de 2021 con la actual presidenta, Xiomara Castro, un triunfo que rompió la hegemonía del Nacional y el Liberal, que habían gobernado Honduras desde fines del siglo XIX. 

Con información de AGENCIA SPUTNIK

