Libro blanco muestra firme determinación de China de fortalecer control de armas y mantener estabilidad estratégica, dice portavoz militar

Un portavoz militar chino afirmó hoy que un libro blanco sobre control de armas publicado recientemente demuestra la firme determinación y el sentido de responsabilidad de China para fortalecer dicho control, mantener la estabilidad estratégica y reducir los daños causados por la guerra.

El documento, titulado «El control de armas, el desarme y la no proliferación de China en la nueva era», fue publicado el mismo día por la Oficina de Información del Consejo de Estado.

China ha participado constructivamente en la gobernanza de la seguridad global, esforzándose por impulsar el proceso internacional de control de armas, desarme y no proliferación, y desempeñando un papel importante en la promoción de la paz y la estabilidad mundiales, declaró Jiang Bin, vocero del Ministerio de Defensa Nacional, en una conferencia de prensa.

El libro blanco es el primero de este tipo publicado desde el XVIII Congreso Nacional del Partido Comunista de China, en 2012, señaló Jiang, y añadió que el texto representa un paso concreto dado por China para implementar la Iniciativa para la Seguridad Global y la Iniciativa para la Gobernanza Global.

«Sin importar cómo cambie el panorama internacional, China trabajará con todos los países amantes de la paz para mejorar la gobernanza de la seguridad global, defender la equidad y la justicia internacionales, avanzar en el proceso multilateral de control de armas, salvaguardar la estabilidad estratégica global, inyectar mayor certeza y energía positiva en un mundo lleno de turbulencias y cambios, y construir conjuntamente una comunidad con un futuro compartido para la humanidad», aseguró Jiang.

Con información de Diario del Pueblo