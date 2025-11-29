España reduce un 10% el consumo energético de viviendas en 2020-2023

España consiguió reducir el consumo energético de las viviendas en un 10 por ciento entre 2020 y 2023, superando los objetivos establecidos por la UE, declaró el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

«El Gobierno de España ha logrado reducir entre los años 2020 y 2023 el consumo energético de las viviendas en un 10%, con una media de 540.000 rehabilitaciones al año en ese periodo, según datos del INE (Instituto Nacional de Estadísticas), y prevé una reducción de un 25% para 2030 y de un 33% para 2035, superando ampliamente los objetivos de reducción del 16% y del 20% para esos mismos años fijados por la Directiva europea», indica el comunicado.

Precisa que así se desprende del análisis incluido en el Plan Nacional de Renovación de Edificios (PNRE) que «guiará la transformación completa de todo el parque edificatorio español, tanto público como privado, para lograr la neutralidad climática en 2050».

Para alcanzar los objetivos necesarios, el plan prevé un conjunto de medidas para la rehabilitación energética de edificios; la lucha contra la pobreza energética; la regeneración urbana; así como el impulso a la energía renovable; pasos en el sector de la gobernanza y financiación; innovación e industrialización; acompañamiento y sensibilización.

«Puesta en marcha de las medidas que recoge el Plan Nacional de Renovación de Edificios contribuirá a acelerar la descarbonización del parque edificado, reduciendo la pobreza y la factura energética de los hogares, mejorando su salud y confort, y generando crecimiento económico y empleo», afirmó el ministerio.

Con información de AGENCIA SPUTNIK