Urgente!

Libro blanco muestra firme determinación de China de fortalecer control de armas y mantener estabilidad estratégica, dice portavoz militar
España reduce un 10% el consumo energético de viviendas en 2020-2023
Fórmula 1/GP Catar.- Fernando Alonso: «Son 24 años de experiencia, me conozco las pistas y sé cómo extraer el máximo»
Uruguay pide reducir tensiones en el Caribe y evitar una guerra en la región
November 30, 2025

España reduce un 10% el consumo energético de viviendas en 2020-2023

  • noviembre 29, 2025
  • 0
  • 645
  • 2 Min Read

España consiguió reducir el consumo energético de las viviendas en un 10 por ciento entre 2020 y 2023, superando los objetivos establecidos por la UE, declaró el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

«El Gobierno de España ha logrado reducir entre los años 2020 y 2023 el consumo energético de las viviendas en un 10%, con una media de 540.000 rehabilitaciones al año en ese periodo, según datos del INE (Instituto Nacional de Estadísticas), y prevé una reducción de un 25% para 2030 y de un 33% para 2035, superando ampliamente los objetivos de reducción del 16% y del 20% para esos mismos años fijados por la Directiva europea», indica el comunicado.

Precisa que así se desprende del análisis incluido en el Plan Nacional de Renovación de Edificios (PNRE) que «guiará la transformación completa de todo el parque edificatorio español, tanto público como privado, para lograr la neutralidad climática en 2050».

Para alcanzar los objetivos necesarios, el plan prevé un conjunto de medidas para la rehabilitación energética de edificios; la lucha contra la pobreza energética; la regeneración urbana; así como el impulso a la energía renovable; pasos en el sector de la gobernanza y financiación; innovación e industrialización; acompañamiento y sensibilización.

«Puesta en marcha de las medidas que recoge el Plan Nacional de Renovación de Edificios contribuirá a acelerar la descarbonización del parque edificado, reduciendo la pobreza y la factura energética de los hogares, mejorando su salud y confort, y generando crecimiento económico y empleo», afirmó el ministerio.

Con información de AGENCIA SPUTNIK

Tags:

Anterior

Siguiente

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Mundo Empresas

Tacos ditched the naked chicken chalupa

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Mundo Titulares

Medio planeta tendrá elecciones parlamentarias o presidenciales

Medio planeta está convocado a las urnas en 2024: habrá comicios

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

La cifra de palestinos muertos en Gaza

Israel continúa los ataques sobre Gaza mientras reajusta el despliegue de

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

Al menos cinco muertos tras colisionar dos

Evacuados con éxito cerca de 400 pasajeros a bordo de un

admin
enero 2, 2024
Titulares Mundo

Justicia argentina tratará denuncia contra decreto de

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la justicia argentina

admin
enero 2, 2024