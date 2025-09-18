Ciudad de México reporta otros tres fallecidos por explosión

El trágico accidente de un camión de gasolina en la alcaldía Iztapalapa subió a 17. Aún quedan hospitalizados 35 heridos.

El saldo de personas fallecidas por la explosión de un camión cargado de gas en Ciudad de México se elevó a 17, con la muerte en las últimas 24 horas de tres personas más, informó este martes (16.09.2025) el gobierno capitalino.

La capital mexicana se vio sacudida el pasado miércoles por el poderoso estallido del vehículo que transportaba casi 50.000 litros de gas cuando circulaba por el populoso distrito de Iztapalapa, en el oriente de la metrópoli.

Según el balance oficial más reciente, 35 personas siguen hospitalizadas, mientras que 31 ya han sido dadas de alta.

El director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres, informó que uno de los fallecidos estaba internado en el Hospital Ignacio Zaragoza y murió tras presentar una «falla orgánica múltiple».

Las autoridades continúan las investigaciones sobre la causa de los hechos, que apuntan a que el exceso de velocidad y la falta de pericia del conductor del camión de gas, de la compañía Silza, provocaron la volcadura del camión de gas, según los últimos informes de la fiscalía local.

Conductor de la cisterna sigue hospitalizado

El conductor del camión cisterna permanece hospitalizado por quemaduras graves, pero podría enfrentar un proceso penal por homicidio, lesiones y daños.

Mientras que las autoridades han descartado daños en el pavimento que pudieran causar el suceso, y han informado que la empresa propietaria del camión contaba con pólizas de seguro vigentes.

El lunes, la bebé de dos años que sobrevivió tras ser protegida por su abuela fue trasladada a los Hospitales Shriners para Niños, en Galveston, Texas (EE.UU), de la fundación mexicana Michou y Mau.

El Gobierno de la Ciudad de México agradeció la colaboración de la fundación e informó que se busca lograr el traslado de más menores a dicho hospital, para su atención personalizada.

La abuela de la niña, Alicia Matías Teodoro, de 49 años, falleció el sábado tras resultar con quemaduras graves en más del 90% del cuerpo, luego de proteger a su nieta de las llamas.

Confirmado.net – DW