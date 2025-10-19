Urgente!

Chito Vera tras polémica derrota en UFC Fight Night 262: “Hoy gané y los jueces me robaron”

El peleador ecuatoriano Marlon «Chito» Vera no ocultó su frustración tras caer por decisión dividida ante el canadiense Aiemann Zahabi en la UFC Fight Night 262, celebrada este sábado.

A través de su cuenta oficial de X, Vera expresó su inconformidad con el veredicto:
«Hoy gané y los jueces me robaron», escribió.

El combate fue reñido y muy técnico, pero dos de los tres jueces vieron la victoria a favor de Zahabi, lo que desató reacciones divididas entre fanáticos y expertos.

Con esta derrota, Chito buscará reenfocarse para mantenerse en la élite del peso gallo, donde actualmente ocupa el séptimo lugar del ranking. Zahabi, por su parte, asciende a la novena posición. Fin

