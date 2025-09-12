China revela detalles de reserva natural nacional de Huangyan Dao

BEIJING, La Administración Nacional de Silvicultura y Praderas de China dio a conocer detalles de la reserva natural nacional de Huangyan Dao, de acuerdo con las regulaciones del país en esta materia.

La Administración Nacional de Silvicultura y Praderas de China anunció la creación de la reserva natural nacional de Huangyan Dao en Sansha, Hainan, con 3.523 hectáreas destinadas a conservar la diversidad y sostenibilidad del ecosistema de arrecifes de coral. Foto: Internet

La reserva natural nacional de Huangyan Dao está ubicada en la ciudad insular más meridional de China, Sansha, en la provincia de Hainan, y abarca un área de 3.523,67 hectáreas.

Esta reserva incluye una zona núcleo de 1.242,55 hectáreas y una zona experimental de 2.281,12 hectáreas. Su principal enfoque de conservación es el ecosistema de arrecifes de coral, según un comunicado de la administración.

El sitio web oficial del Gobierno central de China (www.gov.cn) publicó el miércoles la aprobación del Consejo de Estado (gabinete) a la solicitud del Ministerio de Recursos Naturales para el establecimiento de la reserva natural nacional de Huangyan Dao, acordando la creación de la misma.

El establecimiento de la reserva natural constituye una garantía importante para mantener la diversidad, la estabilidad y la sostenibilidad del ecosistema de Huangyan Dao, según se indica en el documento de aprobación del Consejo de Estado.

Con información de Xinhua