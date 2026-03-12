China reporta récord histórico de días con buena calidad del aire en 2025 

BEIJING, China reportó un récord histórico de días con buena calidad del aire en 2025, la muestra más reciente de la mejora continua del medio ambiente, dijo un funcionario hoy jueves.

El año pasado, la proporción de días con calidad del aire buena o excelente creció a 89,3 por ciento en el país, y la concentración promedio de partículas finas suspendidas en el aire, conocidas como PM2.5, cayó a 28 microgramos por metro cúbico, dijo el ministro de Ecología y Ambiente, Huang Runqiu, al margen de la sesión anual del órgano legislativo nacional, que concluyó hoy.

En los cinco años pasados, el nivel de PM2.5 del país ha descendido 20 por ciento, mientras que el número de días muy contaminados bajó 25 por ciento, de acuerdo con Huang.

La calidad del agua también ha mejorado sustancialmente, ya que la proporción de agua superficial con buena calidad alcanzó el 91,4 por ciento, muy por arriba del objetivo establecido para el período 2021-2025.

El ambiente ecológico de China ha mejorado significativamente en los años recientes, ya que el desarrollo verde ha ganado impulso en todo el país.

Huang indicó que la proporción de agua de buena calidad en la cuenca del río Yangtse se ha incrementado en 30 puntos porcentuales en la última década y que la población de marsopas sin aleta dorsal del Yangtse ha aumentado a 1.426.

La cifra de antílopes tibetanos en la meseta Qinghai-Xizang también se ha elevado a más de 300.000. De cara al futuro, China intensificará los esfuerzos para promover el desarrollo ecológico, como el fortalecimiento del control de la contaminación del agua, dijo Huang, quien agregó que se harán más esfuerzos para expandir las redes de monitoreo de la contaminación del agua y se abordará la contaminación en ríos más pequeños y lagos.

Confirmado.net – Xinhua