Guerra en Irán deja al mundo 10 millones de barriles de petróleo menos al día

En su informe mensual sobre el mercado del petróleo publicado este jueves (12.03.2026), la Agencia Internacional de la Energía (AIE) estima que el recorte provocado por la guerra contra Irán el el Medio Oriente es de 8 mb/d de crudo y 2 mb/d de derivados del petróleo.

Los flujos por el estrecho de Ormuz se han reducido a menos del 10 % si se comparan con los que había antes del comienzo de la crisis, cuando por allí circulaban 15 mb/d de crudo y otros 5 mb/d de derivados del petróleo, y que suponían en torno al 20 % de la oferta mundial.

Rutas alternativas para sacar petróleo del golfo Pérsico

Los autores del informe hacen una evaluación de las rutas alternativas para sacar el petróleo del golfo Pérsico que no puede salir por ese paso, que son básicamente dos oleoductos, uno en Arabia Saudita entre Abqaiq al puerto de Yanbu, en el mar Rojo, y otro en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), entre Habshan y Fujairah, que sortea el estrecho.

Esos oleoductos tienen una capacidad total de transporte de 7 mb/d y de 1,5 mb/d, respectivamente, y eso hay que compararlo con los 2-2,5 mb/d y 1 mb/d que transitaban por allí antes de la guerra, lo que da una idea del potencial del incremento.

La agencia señala que los flujos por allí ya se están incrementando, pero indica que esas infraestructuras no están al abrigo de ser víctimas de ataques de Irán.

