March 12, 2026

Irán intensifica la ofensiva en el estrecho de Ormuz y agrava la crisis del petróleo

Irak pide que las infraestructuras energéticas se mantengan al margen del conflicto | Nuevos ataques iraníes alcanzan Qatar, Arabia Saudí, Emiratos, Baréin y Kuwait, mientras Israel bombardea Irán y Líbano | El crudo vuelve a escalar por encima de los 100 dólares.

Irán ha alcanzado este jueves con sus ataques dos nuevos barcos en el golfo Pérsico, esta vez atracados en el puerto iraquí de Basora, y un buque portacontenedores en Emiratos Árabes Unidos, que se suman a los tres cargueros atacados el miércoles, lo que pone aún más en solfa el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz.

Así, los precios del petróleo han vuelto a escalar por encima de los 100 dólares para después aflojar hasta los 98 dólares. Irak ha expresado su “profunda preocupación” por la escalada de la guerra en la región y ha pedido a las partes que las rutas marítimas y las infraestructuras energéticas “se mantengan al margen” del conflicto.

Esta madrugada, una nueva oleada de ataques provenientes de Irán contra países del Golfo ha alcanzado un edificio en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, así como los tanques de combustible de unas instalaciones cerca de la capital de Baréin, un edificio en Kuwait, así como en Arabia Saudí y Qatar. El ejército israelí, por su parte, ha lanzado ataques “a gran escala” contra el sur de Beirut y en Irán.

Mas información en El País

