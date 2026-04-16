China incorpora dos nuevos geoparques mundiales de la Unesco

BEIJING, Dos sitios en China han sido designados oficialmente como Geoparques Mundiales de la Unesco, elevando el total del país a 51, anunció recientemente la Administración Nacional de Silvicultura y Praderas.

La decisión fue adoptada en la 224ª sesión del Consejo Ejecutivo de la Unesco en París. Los geoparques recientemente inscritos son el Geoparque de Changshan, en la provincia oriental de Zhejiang, y el Geoparque del Monte Siguniang, en la provincia de Sichuan, en el suroeste del país.

El Geoparque de Changshan, que abarca 1.043,1 kilómetros cuadrados, se caracteriza por sus bien conservados perfiles estratigráficos del Cámbrico-Ordovícico y su riqueza en fósiles paleontológicos.

A su vez, el Geoparque del Monte Siguniang, que abarca 2.764,01 kilómetros cuadrados, se encuentra en una zona de transición crítica donde la meseta Qinghai-Tíbet desciende abruptamente hacia la cuenca de Sichuan.

La zona presenta complejos pliegues, depósitos de flysch, montañas extremadamente altas y picos graníticos en forma de cuerno.

Tras estas nuevas incorporaciones, China cuenta ahora con 51 Geoparques Mundiales de la Unesco distribuidos en 24 provincias, regiones autónomas y municipalidades, así como en la Región Administrativa Especial de Hong Kong.

Con información de Xinhua