Tesoro de EEUU lanza operación «furia económica» para aumentar presión sobre Irán

Washington, 16 abr (Sputnik).- El Tesoro de EEUU está iniciando la operación «Furia económica» contra Irán, para aumentar la presión económica contra el país persa, informó este jueves el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

«Al mismo tiempo, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y nuestros colegas del Departamento del Tesoro también están poniendo en marcha la Operación ‘Furia Económica’, maximizando la presión económica en todo el gobierno», declaró Hegseth a los periodistas.

El 28 de febrero, EEUU e Israel lanzaron ataques contra objetivos en Irán, incluyendo Teherán, causando daños y víctimas civiles. Irán respondió atacando territorio israelí e instalaciones militares estadounidenses en Oriente Medio.

La escalada de tensiones paralizó prácticamente el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz, una ruta clave para el suministro mundial de petróleo y gas natural licuado, lo que ha disparado los precios del combustible.

El 11 de abril, Irán y EEUU iniciaron conversaciones en Islamabad después de que el presidente Donald Trump anunciara un acuerdo con Teherán para un alto el fuego de dos semanas.

Tras las primeras negociaciones fallidas en Islamabad, Pakistán, entre EEUU e Irán, el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que la Armada estadounidense bloqueará las embarcaciones que intenten entrar a o salir de puertos iraníes hacia el estrecho de Ormuz.

El mandatario confirmó que el bloqueo comenzó a las 14.00 GMT del lunes.

Con información de AGENCIA SPUTNIK