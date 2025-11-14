China deplora y se opone firmemente a nueva venta de armas de Estados Unidos a Taiwán

BEIJING, China deplora y se opone firmemente a la reciente aprobación de una nueva venta de Estados Unidos a la región china de Taiwán y tomará todas las medidas necesarias para defender resueltamente la soberanía nacional, la seguridad y la integridad territorial del país, afirmó hoy viernes un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Según informes de los medios, el Pentágono anunció el jueves que la parte estadounidense ha dado la autorización para una venta de armas a Taiwán, la primera transacción de este tipo en el segundo mandato del presidente Donald Trump.

Las ventas de armas de Estados Unidos a la región china de Taiwán violan gravemente el principio de una sola China y los tres comunicados conjuntos China-Estados Unidos, especialmente el Comunicado del 17 de agosto de 1982, socavan la soberanía y los intereses de seguridad de China, violan el derecho internacional y envían una señal sumamente equivocada a las fuerzas separatistas de la «independencia de Taiwán», afirmó en conferencia de prensa regular el portavoz de la cancillería china, Lin Jian, tras una solicitud de comentario sobre este tema.

«La cuestión de Taiwán está en el núcleo de los intereses fundamentales de China y es la primera línea roja que no debe cruzarse en las relaciones entre China y Estados Unidos», precisó Lin.

El vocero instó a Estados Unidos a cumplir con el principio de una sola China y con los tres comunicados conjuntos entre China y Estados Unidos, así como a honrar los compromisos asumidos por los líderes estadounidenses en asuntos relacionados con Taiwan, dejar de tolerar y ayudar a los separatistas en su intento de buscar la «independencia de Taiwan» mediante el fortalecimiento militar y preservar con acciones concretas las relaciones China-Estados Unidos y la paz y estabilidad en el estrecho de Taiwan.

Confirmado.net – Xinhua