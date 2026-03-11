Urgente!

Viceprimer ministro chino pide cooperación nuclear global
Juez del TCE desestima pedido de nulidad y ratifica suspensión de nueve meses a la Revolución Ciudadana
Esta bebida común aumenta la productividad mejor que el azúcar o cafeína
NYT: Trump y sus asesores «calcularon mal» el impacto de la respuesta iraní
March 11, 2026

China comienza a trabajar por paz y justicia en Oriente Medio

  • marzo 11, 2026
  • 0
  • 574
  • 2 Min Read

BEIJING, China comenzará fortaleciendo la comunicación con todas las partes relevantes sobre el tema de Irán, incluidas aquellas directamente involucradas en el conflicto, y desempeñará un papel constructivo en la reducción de tensiones y la restauración de la paz, afirmó hoy miércoles un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino.

China anunció que fortalecerá la comunicación con las partes involucradas en el conflicto de Oriente Medio para promover el diálogo, reducir tensiones y avanzar hacia una solución política basada en la paz y la justicia. Foto: Internet

El vocero de la cancillería Guo Jiakun señaló en una rueda de prensa regular que, desde el estallido del conflicto, China ha pedido un alto al fuego y un regreso al diálogo y las negociaciones, adhiriéndose a una solución política.

El enviado especial del Gobierno chino sobre el tema de Oriente Medio está actualmente realizando viajes de diplomacia itinerante por la región, añadió Guo.

Como miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y un amigo sincero de los países de Oriente Medio, China continuará promoviendo sin pausa los esfuerzos por la paz y defendiendo la voz de la imparcialidad y la justicia, indicó el portavoz.

Confirmado.net – Xinhua

Tags:

Anterior

Siguiente

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

China

It’s Great the Government is Tightening Gambling

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 8, 2020
China

3 Technology Basics You Reviewing Constantly.

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China

3 Technology Basics You Reviewing Constantly.

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China

Essential Qualities of Highly Successful Music.

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China

Believe that Apple will announce the iPhone

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020