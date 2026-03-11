China comienza a trabajar por paz y justicia en Oriente Medio

BEIJING, China comenzará fortaleciendo la comunicación con todas las partes relevantes sobre el tema de Irán, incluidas aquellas directamente involucradas en el conflicto, y desempeñará un papel constructivo en la reducción de tensiones y la restauración de la paz, afirmó hoy miércoles un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino.

China anunció que fortalecerá la comunicación con las partes involucradas en el conflicto de Oriente Medio para promover el diálogo, reducir tensiones y avanzar hacia una solución política basada en la paz y la justicia. Foto: Internet

El vocero de la cancillería Guo Jiakun señaló en una rueda de prensa regular que, desde el estallido del conflicto, China ha pedido un alto al fuego y un regreso al diálogo y las negociaciones, adhiriéndose a una solución política.

El enviado especial del Gobierno chino sobre el tema de Oriente Medio está actualmente realizando viajes de diplomacia itinerante por la región, añadió Guo.

Como miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y un amigo sincero de los países de Oriente Medio, China continuará promoviendo sin pausa los esfuerzos por la paz y defendiendo la voz de la imparcialidad y la justicia, indicó el portavoz.

Confirmado.net – Xinhua