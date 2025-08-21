Cancelan partido de Copa Sudamericana por graves incidentes

Hinchas del argentino Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile se enfrentaron violentamente. Hay al menos diez heridos, tres de ellos de gravedad.

Diez personas resultaron heridas y noventa fueron detenidas tras una batalla campal la noche del miércoles (20.08.2025) entre hinchas de Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile durante el partido de vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana. Aficionados de ambos equipos protagonizaron imágenes brutales en las gradas del Estadio Libertadores de América, en la provincia de Buenos Aires.

El partido, que iba 1-1, fue suspendido temporalmente en el minuto 48 por el árbitro uruguayo Guillermo Tejera y luego cancelado por la Conmebol , que aseguró que el resultado final y las posibles sanciones contra los conjuntos serán determinadas por su unidad disciplinaria. En la ida, los chilenos ganaron 1-0.

La entidad detalló que la cancelación se ordenó debido a la falta de garantías de seguridad por parte de Independiente y de las autoridades locales.

El caos comenzó cuando los seguidores del equipo chileno arrojaron proyectiles como palos, botellas, butacas e incluso inodoros a las tribunas inferiores y laterales, donde había hinchas argentinos. Los fanáticos de la Universidad de Chile lanzaron además al menos una bomba de estruendo a un palco vecino y los aficionados de Independiente, en la grada lateral, respondieron devolviendo proyectiles. La Policía no actuó.

«Evidente responsabilidad de la organización”

En medio del caos, los argentinos escalaron a la tribuna alta, agredieron a los chilenos y despojaron de sus ropas a seguidores de la U. Imágenes en las redes sociales mostraron a otros golpeándose con palos o bastones e incluso hay registros de un chileno saltando al vacío al verso acorralado por hinchas de Independiente.

«Tenemos 90 detenidos afuera del estadio porque intentaron hacer desmanes y ya fueron derivados a comisaría», dijo una fuente del ministerio de Seguridad. Un vocero de Independiente confirmó además que 10 personas resultaron heridas. El embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera-Gallo, afirmó que «hubo heridos de arma blanca». Fuentes médicas reportaron que un hincha chileno había sido trasladado a un hospital en estado crítico, y que habría tres personas en estado grave.

El presidente chileno, Gabriel Boric , cuestionó en la red social X (Twitter) «desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización», e indicó que será la justicia la que determine a los responsables. También informó que había ordenado a su embajador que visitara a los aficionados chilenos en el hospital «para garantizar» su «seguridad».

