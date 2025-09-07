Bienes intelectuales públicos de China avanzan con los tiempos y mantienen una visión a largo plazo, según informe

KUNMING, sep (Xinhua) — Los bienes intelectuales públicos de China avanzan con los tiempos y mantienen una visión a largo plazo, según un informe publicado hoy sábado.

Titulado «Responder a las preguntas de nuestro tiempo: la importancia global y el valor práctico de los bienes intelectuales públicos de China», el informe fue dado a conocer por el Instituto Xinhua, un grupo de expertos afiliado a la Agencia de Noticias Xinhua.



Un arreglo floral adorna la sede del Foro de Medios de Comunicación y Grupos de Expertos del Sur Global 2025, celebrado en Kunming, provincia de Yunnan, en el suroeste de China, el 5 de septiembre de 2025. (Xinhua/Peng Yikai)

Como uno de sus puntos clave, el documento demuestra que los bienes intelectuales públicos globales del país asiático se han forjado en la práctica y seguirán evolucionando a medida que esta se desarrolle.

Al responder con agudeza a las dinámicas globales, mantener una atención constante hacia el futuro a largo plazo de la humanidad, y profundizar y depurar su propio marco teórico, este cuerpo de pensamiento preserva su vitalidad mediante la innovación y la adaptación constantes. De tal modo, proporciona un soporte intelectual duradero para afrontar los desafíos del futuro, de acuerdo con el informe.

El mismo señala que los bienes intelectuales públicos globales de China se caracterizan por una profunda conciencia respecto a los cambios en el panorama internacional, lo cual evidencia gran adaptabilidad y previsión.

Igualmente, se destaca que dichos bienes intelectuales no solo se centran en abordar los problemas inmediatos, sino también en salvaguardar el futuro compartido y a largo plazo de la sociedad humana.

Además, evolucionan mediante la interacción dinámica entre la teoría y la práctica, sometiéndose continuamente al refinamiento, la iteración y el mejoramiento, indica el documento.

Con información de Agencia XINHUA