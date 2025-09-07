Ecuador presenta la Estrategia Nacional de Acción para el Empoderamiento Climático (ENACE) 2026–2035

Quito, 6 de septiembre de 2025 – Ecuador presentó oficialmente la Estrategia Nacional de Acción para el Empoderamiento Climático (ENACE) 2026–2035, una política pública que busca fortalecer las capacidades de adaptación y respuesta del país frente a los impactos del cambio climático.

El lanzamiento se realizó en el Jardín Botánico de Quito, con la participación del Ministerio de Ambiente y Energía, el apoyo de UNICEF y el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR), así como de más de 400 actores nacionales, entre ellos niñas, niños, adolescentes, comunidades indígenas, academia, sector público y sociedad civil.

La ENACE establece una hoja de ruta basada en seis pilares: educación, formación, sensibilización, acceso a la información, participación pública y cooperación internacional.

La ministra Inés María Manzano destacó que esta estrategia “no es solo un documento, es una política climática de involucramiento que refleja la diversidad, la juventud y la capacidad del país para enfrentar los grandes desafíos del cambio climático”.

Por su parte, Arturo Romboli, representante de UNICEF en Ecuador, subrayó que “aunque los niños, niñas y adolescentes no son responsables de la crisis climática, serán quienes más sufran sus efectos. La ENACE es un compromiso fundamental entre generaciones”.

En tanto, Giuliano Montanari, coordinador regional de programas de UNITAR, resaltó que la estrategia “es un ejemplo de cómo la cooperación y la participación de múltiples actores pueden transformar la acción climática en un proceso inclusivo y sostenible”.

El acto concluyó con un compromiso simbólico de autoridades nacionales e internacionales, reafirmando la voluntad de trabajar juntos frente a la crisis climática global.

Con información de UNICEF